PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogon – Brondby: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w czwartek piłkarze Pogoni mogą postawić kolejny krok w kierunku gry w europejskich pucharach. Ich rywalem będzie uznany duński rywal – Brondby. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stadion Florian Krygier Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Pogoń Szczecin Brondby IF 2.17 3.40 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lipca 2022 13:01 .

Pogoń – Brondby, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin czeka w czwartek nie lada wyzwanie. Portowcy podejmą bowiem u siebie uznaną w europejskim świecie markę. Stawka? Awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Przeciwnikiem polskiego zespołu będzie Brondby. 11-krotny mistrz Danii zaliczył rozczarowujący sezon, plasując się zaledwie na czwartym miejscu. Ambicje klubu są jednak znacznie większe i z pewnością sięgają gry w europejskich pucharach. Dlatego też, choć to gospodarze są faworytem nadchodzącego pojedynku, muszą zachować pełną ostrożność.

Sprawdź nasze typy na mecz Pogoń – Brondby.

Pogoń – Brondby, transmisja na żywo w TV

Prawo do transmitowania czwartkowego spotkania ma Telewizja Polska. Mecz pomiędzy Pogonią a Broendby obejrzysz na kanale TVP Sport.

Pogoń – Brondby, transmisja online

Starcie możesz obejrzeć również w internecie lub aplikacji mobilnej. Transmisja dostępna będzie na stronie sport.tvp.pl.

Pogoń – Brondby, kursy bukmacherskie

To Pogoń jest, według faworytów, faworytem do odniesienia zwycięstwa. Sam kurs sugeruje jednak, że nie będzie to dla Portowców łatwa przeprawa.

Pogoń Szczecin Brondby IF 2.17 3.40 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lipca 2022 13:01 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin