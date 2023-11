IMAGO / Szymon Jaszczurowski / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Miedź Legnica, gdzie oglądać

Podbeskidzie z pewnością nie tak wyobrażało sobie ten sezon Fortuna 1 Ligi. Zespół z Bielska-Białej na tym etapie rozgrywek znajduje się w strefie spadkowej. Poprawić tą niekorzystną sytuację w meczu z Miedzią Legnica będzie Podbeskidziu bardzo trudno. Ekipa z Dolnego Śląska walczy o powrót do PKO Ekstraklasy i z pewnością nie będzie chciała dopuścić do straty punktów z niżej notowanym rywalem.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Miedź Legnica, transmisja na żywo w TV

Niedzielny pojedynek Podbeskidzia z Miedzią nie będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. To starcie można obejrzeć jedynie online.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Miedź Legnica, transmisja online

To widowisko będzie dostępne online w Polsat Box Go oraz w usłudze PPV. W pierwszym przypadku należy wykupić miesięczną subskrypcję, natomiast w drugim jednorazowy koszt wykupienia transmisji meczu to 10 zł.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu według bukmacherów jest Miedź Legnica. Kursy na zwycięstwo gości oscylują wokół 2,20.

Gdzie obejrzeć mecz Podbeskidzie – Miedź? Mecz będzie dostępny jedynie online w Polsat Box Go oraz usłudze PPV. Kiedy jest mecz Podbeskidzie – Miedź? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 12 listopada, o godzinie 18:00

