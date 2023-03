fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast Gliwice – Lech Poznań, gdzie oglądać

Podopieczni Aleksandara Vukovicia ostatnio złapali oddech, odskakując nieco od strefy spadkowej. W niedzielę Piast Gliwice powalczy o trzecie z rzędu zwycięstwo. Ostatnio Niebiesko-czerwoni pokonali Stal Mielec (2:0). Gliwicki team powalczy jednocześnie o czwarte zwycięstwo w sezonie w roli gospodarza.

Tymczasem aktualni mistrzowie Polski mają za sobą bardzo udany występ przeciwko Djurgardens IF (2:0). Lech Poznań jest zatem blisko wywalczenia historycznego awansu do 1/4 finału Ligi Konferencji Europy. Niemniej w niedzielę Kolejorz powalczy też o to, aby zbliżyć się do wywalczenia na koniec sezonu miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach w kolejnej kampanii.

Nie wiesz, na co postawić? Zobacz nasze typy na weekend i stwórz z nami swój kupon!

Piast Gliwice – Lech Poznań, transmisja na żywo w TV

Mecz na Stadionie Miejskim w Gliwicach oczywiście będzie transmitowany w telewizji linearnej. Spotkanie Piast – Lech można zobaczyć na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Potyczkę od godziny 15:00 skomentują Robert Skrzyński i Kamil Kosowski.

Piast Gliwice – Lech Poznań, transmisja online

Niedzielne starcie można również zobaczyć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online i zaoszczędź nawet 30 zł. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a wówczas za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 39 złotych (przez pierwsze trzy miesiące). Później koszt będzie wynosił 49 zł.

Pakiet można poszerzyć o kanały Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Wówczas półroczna subskrypcja kosztować będzie 354 zł (59 zł miesięcznie).

Piast Gliwice – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy większe szanse na zwycięstwo dają mistrzom Polski. Kurs na zwycięstwo poznańskiej ekipy oscyluje w granicach 2,42.