Olimpia – Zagłębie, gdzie oglądać?

Olimpia Grudziądz i Zagłębie Sosnowiec raczej nie mają ambicji, by w tym sezonie walczyć o awans do pierwszej ligi. Dotychczas lepiej punktowali goście piątkowego starcia. Olimpia musi przede wszystkim spoglądać za siebie, bowiem sąsiaduje ze strefą spadkową. W piątek w Grudziądzu dojdzie do ciekawej rywalizacji, która zapoczątkuje 18. kolejkę Betlic 2. Ligi, a zarazem rundę rewanżową.

Spotkanie Olimpia Grudziądz – Zagłębie Sosnowiec rozpocznie się o godzinie 18:00. Sprawdź nasze typy.

Olimpia – Zagłębie, transmisja TV

Mecz Olimpii Grudziądz z Zagłębiem Sosnowiec nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Można go śledzić wyłącznie w internecie.

Olimpia – Zagłębie, transmisja online

Transmisja meczu Olimpia Grudziądz – Zagłębie Sosnowiec będzie dostępna w internecie za pośrednictwem strony sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

Warto dodać, że dzięki specjalnej usłudze sponsora rozgrywek – Betclic TV – możesz za to obejrzeć inne mecze Betclic 2. Ligi. Jak uzyskać dostęp? Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

Olimpia – Zagłębie, kto wygra?

Olimpia – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem bukmacherów jest Olimpia Grudziądz. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 2.02. W przypadku ewentualnej wygranej Zagłębia Sosnowiec jest to 3.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.50. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Olimpia Grudziądz Remis Zagłębie Sosnowiec 2.10 3.35 2.95 2.10 3.35 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 listopada 2024 09:52 .

Gdzie obejrzeć mecz Olimpia – Zagłębie? Spotkanie obejrzysz na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Olimpia – Zagłębie? Spotkanie odbędzie się już w piątek (15 listopada) o godzinie 18:00.

