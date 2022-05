Nice – Nantes: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (07.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze OGC Nice

OGC Nice- FC Nantes to finałowy mecz Pucharu Francji, który odbędzie się w sobotni wieczór na Stade de France. Obie ekipy mają jak na razie trzy tego typu triumfy w historii. Zapoznaj się z informacjami na temat tego, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania Nice – Nantes w telewizji i online.

Stade de France Puchar Francji Nice Nantes 2.16 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 09:37 .

OGC Nice – FC Nantes, gdzie oglądać

Bój pomiędzy Nice a Nantes to jednocześnie potyczka szóstej z dziewiątą drużyną w tabeli Ligue 1. Podopieczni Christophe’a Galtiera podejdą do sobotniej batalii po dwóch z rzędu zwycięstwach. Ostatnio pokonali Bordeuax (1:0). Nice w drodze do finału Pucharu Francji pokonało między innymi: Versailles (2:0), Olympique Marsylia (4:1), czy PSG (0:0 k. 6:5).

FC Nantes ma natomiast za sobą dwa mecze porażki, w których podzieliło się punktami z Lens (2:2) i wygrało z Bordeuax (5:3). Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach piłkarze Kanarków tylko raz schodzili z placu gry na tarczy. W półfinałowe krajowego pucharu pokonali natomiast po rzutach karnych AS Monaco (2:2 k. 4:2).

OGC Nice – FC Nantes, transmisja na żywo w TV

Bój na Stade France można śledzić w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie Polsat Sport. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

OGC Nice – FC Nantes, transmisja za darmo

Bój w Saint-Denis na słynnym Stade de France zapowiada się bardzo ciekawie. Mecz można zobaczyć całkowicie za darmo dzięki bukmacherowi Fuksiarz, który przygotował atrakcyjną promocję dla kibiców. Można otrzymać dostęp na 30 dni za darmo do pakietu sportowego Polsat Box Go. Tym samym można śledzić takie stacje jak: Canal+ Sport, Eleven Sports, czy Polsat Sport Premium bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O tym, co zrobić, żeby skorzystać z super opcji, przekazujemy informacje poniżej.

Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

OGC Nice – FC Nantes, transmisja online

Spotkanie będzie dostępne na platformie streamingowej Polsat Box Go. Trzeba mieć wykupiony pakiet sportowy, dzięki któremu można śledzić nie tylko starcie w ramach Pucharu Francji, ale także rozgrywki takie jak PKO Ekstraklasa, La Liga, czy Serie A.

OGC Nice – FC Nantes, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem sobotniej batalii na Stade de France będzie drużyna z Lazurowego Wybrzeża.

