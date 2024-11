dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Niemcy – Bośnia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Niemiec bez większych problemów poradziła sobie w poprzednich czterech meczach. Die Manschaft mają na swoim koncie 10 punktów, a ewentualne zwycięstwo zapewni im wygraną w grupie. Z kolei Bośnia i Hercegowina ma tylko iluzoryczne szanse na utrzymanie. Niemniej jednak z pewnością będzie chciała przerwać passę dziesięciu spotkań bez zwycięstwa. Sprawdź typy na mecz Niemcy – Bośnia.

Niemcy – Bośnia: transmisja w TV

Mecze Ligi Narodów można oglądać w telewizji na sportowych kanałach Polsatu. Transmisja spotkania Niemcy – Bośnia i Hercegowina będzie dostępna na kanale Polsat Sport 3. Początek rywalizacji o godzinie 20:45.

Niemcy – Bośnia: transmisja online

Sobotnie spotkanie Niemcy – Bośnia i Hercegowina będzie dostępne w internecie na stronie. Wystarczy wejść na stronę polsatboxgo.pl oraz wykupić specjalny pakiet, który umożliwi dostęp do transmisji meczu.

Niemcy – Bośnia: kto wygra?

Niemcy – Bośnia: kursy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec to bezapelacyjny faworyt meczu z Bośnią i Hercegowiną. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych przez bukmacherów na zwycięstwo. Triumf gospodarzy oszacowano ze współczynnikiem 1.11, zaś wygraną gości z kursem aż 24.0.

To spotkanie można postawić u bukmachera STS. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Niemcy Bośnia i Hercegowina 1.13 9.70 21.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2024 06:45 .

Gdzie oglądać mecz Niemcy – Bośnia i Hercegowina? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport 3 oraz w internecie na stronie polsatboxgo.pl Kiedy odbędzie się spotkanie Niemcy – Bośnia i Hercegowina? Mecz odbędzie się w sobotę (16 listopada) o godzinie 20:45 na stadionie Europa-Park we Freiburgu.

