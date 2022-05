PressFocus Na zdjęciu: Granit Xhaka

Newcastle – Arsenal: transmisja w TV i stream online. W poniedziałkowy wieczór Kanonierów czeka kluczowe spotkanie w walce o udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Sprawdź gdzie obejrzysz ten mecz i jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji.

Newcastle – Arsenal, gdzie obejrzeć

Arsenal przed poniedziałkową wizytą na St James’ Park zajmuje piąte miejsce w tabeli, ale ma tylko dwa punkty straty do wyprzedzającego go Tottenhamu Hotspur, który w ostatniej kolejce ograł już wysoko 3:0. Kanonierzy mają jednak szansę wrócić na czwartą lokatę, ale potrzebują do tego zwycięstwa w konfrontacji z Newcastle.

Sroki już wcześniej zapewniły sobie utrzymanie, ale drużyna Mikela Artety z pewnością nie może liczyć na taryfę ulgową. Newcastle będzie chciało także zapunktować po dwóch z rzędu porażkach z drużynami rywalizującymi o mistrzostwo Anglii – 0:1 z Liverpoolem i 0:5 z Manchesterem City.

Siedem ostatnich ligowych konfrontacji tych drużyn zakończyło się wygranymi Arsenalu. Czy Kanonierzy podtrzymają świetną serię? Sprawdź nasze typy na mecz Newcastle – Arsenal.

Newcastle – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowe spotkanie, które zamknie rywalizację w 37. kolejce Premier League, będzie można obejrzeć na kanałach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

Newcastle – Arsenal: transmisja na żywo za darmo

Teraz możesz uzyskać zupełnie za darmo dostęp na 30 dni do usługi Canal+ online, dzięki której można oglądać między innymi mecze Premier League. Pozwala na to promocja przygotowana przez bukmachera eWinner. Jak otrzymać darmowy voucher? Wyjaśniamy.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Newcastle – Arsenal, transmisja online

Transmisja z meczu Newcastle – Arsenal za pośrednictwem internetu będzie dostępna w usłudze Canal+ online. Powyżej znajdziecie sposób, dzięki któremu otrzymacie za darmo dostęp do niej na 30 dni.

Newcastle – Arsenal, kursy bukmacherskie

Kanonierzy do poniedziałkowego spotkania przystąpią w roli faworyta. Są nim również według bukmacherów, jeżeli spojrzymy na kursy oferowane przez nich na ten pojedynek.

