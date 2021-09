Napoli – Spartak: transmisja i stream online. W meczu 2. kolejki grupy C Ligi Europy drużyna Piotra Zielińskiego zagra o pierwsze zwycięstwo. Do meczu ze Spartakiem, który rozegrany zostanie 30 września (czwartek) o godzinie 18:45 przystąpi w roli faworyta. Mecz będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem internetu.

Napoli – Spartak, gdzie oglądać

Napoli przystępowało do rywalizacji jako faworyt do zajęcia pierwszego miejsca w grupie C. Jego najpoważniejszym rywalem miało być Leicester City. Obie drużyny spotkały się ze sobą już w pierwszej kolejce. Zdecydowanie bliżej wygranej było Leicester, które na własnym stadionie prowadziło już 2:0. Jeden punkt gościom z Neapolu uratował jednak Victor Osimhen, który dwa razy wpisał się na listę strzelców.

Spartak zaliczył natomiast falstart. Na własnym stadionie przegrał 0:1 z Legią Warszawa i postawił się w bardzo trudnej sytuacji przed kolejnymi meczami z teoretyczni silniejszymi rywalami.

Nie ma wątpliwości, że faworytem do zwycięstwa w czwartkowym meczu jest Napoli. Czy zespół Piotra Zielińskiego stanie na wysokości zadania? Dowiedz się więcej – sprawdź nasz typ na Napoli – Spartak.

Napoli – Spartak, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Ligi Europy od sezonu 2021/22 dysponuje platforma streamingowa Viaplay. Oznacza to także, że meczu Napoli – Spartak nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji. Jeżeli chcemy zobaczyć obie drużyny w akcji musimy mieć dostęp do internetu.

Napoli – Spartak, transmisja online

Czwartkowe spotkanie grupy C Ligi Europy będziemy mogli obejrzeć online za stronie internetowej platformy streamingowej Viaplay lub przy użyciu aplikacji mobilnych dostępnych na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS.

Napoli – Spartak, kursy bukmacherskie

Napoli jest faworytem spotkania ze Spartakiem, również według legalnych polskich bukmacherów. Każdy inny wynik niż wygrana zespołu Luciano Spallettiego będzie sporą niespodzianką.

SSC Napoli Spartak Moskwa 1.24 7.20 14.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30. września 2021 08:18 .

