Napoli – Lecce: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Napoli po dwóch świetnych meczach na początku sezonu złapało zadyszkę w meczu z Fiorentiną. Czy w starciu z beniaminkiem wrócą na zwycięską ścieżkę? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz Internecie.

Napoli – Lecce, gdzie oglądać

Napoli rewelacyjnie rozpoczęło sezon od dwóch wysokich zwycięstw z Hellasem Werona oraz oraz Monzą, jednak w miniony weekend Azzurri tylko zremisowali z Fiorentiną bezbramkowo. Środowy mecz z Lecce, beniaminkiem włoskiej Serie A, będzie zatem idealną okazją do powrotu na zwycięską ścieżkę. Napoli jest zdecydowanym faworytem, a każdy punkt urwany przez zespół z Apulii zostanie potraktowany jak małą niespodziankę.

Lecce sezon rozpoczęło od dwóch porażek z Interem i Sassuolo, choć w pierwszej kolejce byli bliscy zawodnicy z Południa wyszarpania remisu z nerazzurrimi, którzy decydującego gola zdobyli dopiero w doliczonym czasie gry. W miniony weekend drużyna z Apulli wywalczyła pierwszy punkt w tych rozgrywkach remisując Empoli 1:1.

W środę, przynajmniej na papierze, wygrać może tylko jeden zespół, jednak nie odbierajmy szans kopciuszkowi z Lecce.

Napoli – Lecce, transmisja na żywo w TV

Mecze Serie A można obejrzeć w polskiej telewizji na kanałach Eleven Sports. Środowe spotkanie Napoli – Lecce będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 3. Początek meczu o godzinie 20:45.

Napoli – Lecce: transmisja na żywo za darmo

Napoli – Lecce, transmisja online

Spotkanie online w Internecie możesz obejrzeć na stronie elvensports.pl. Wystarczy zarejestrować się na stronie i wykupić odpowiedni pakiet. Pakiet Eleven Sports jest również dostępny w usłudze CANAL+ Online.

Kiedy Napoli gra z Lecce?

Spotkanie 4. kolejki włoskiej Serie A, w ramach której Napoli zagra przed własną publicznością z tegorocznym beniaminkiem Lecce, rozegrane zostanie w środę (31 sierpnia) o godzinie 20:45.