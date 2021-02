Z meczu Napoli – Juventus: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (13 lutego) o godzinie 18:00. Spotkanie na Stadio Diego Armano Maradona w Neapolu odbędzie się w ramach 22. kolejki Serie A. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Po raz pierwszy w sezonie

Dzisiejsze spotkanie w Neapolu to niewątpliwie najciekawiej zapowiadający się pojedynek 22. kolejki Serie A. Dla obu zespołów będzie to pierwszy pojedynek w lidze w tym sezonie, bowiem pierwszy mecz nie odbył się w terminie ze względu na potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem w zespole Napoli, co uniemożliwiło mu przyjazd do Turynu. W styczniu obie drużyny spotkały się w meczu o Superpuchar Włoch. Lepszy okazał się wówczas Juventus, który wygrał 2:0.

W sobotę faworytem do zwycięstwa ponownie będzie Stara Dama, dla której będzie to okazja do czwartego ligowego zwycięstwa z rzędu. W ostatnich kolejkach Stara Dama wygrywała kolejno z Bolonią (2:0), Sampdorią (2:0) i Romą (2:0). Drużyna Andrei Pirlo awansowała również ostatnio do finału Pucharu Włoch pokonując w dwumeczu Inter Mediolan (2:1 i 0:0).

Z pucharowymi rozgrywkami pożegnało się natomiast Napoli, które musiało uznać wyższość Atalanty Bergamo (0:0, 1:3). W ostatni weekend drużyna Gennaro Gattuso doznała również siódmej porażki w lidze, ulegając 1:2 Genoi. Więcej informacji, w tym typy bukmacherskie, o spotkaniu Napoli – Juventus znajdziesz w naszej zapowiedzi.

Napoli – Juventus: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Stadio Diego Armando Maradona będzie dostępne w polskiej telewizji. Ze spotkania 22. kolejki Serie A: Napoli – Juventus transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:00 skomentują Mateusz Święcicki i Filip Kapica.

Napoli – Juventus: transmisja online

Transmisja sobotniego spotkania 22. kolejki Serie A będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Napoli – Juventus: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.