SSC Napoli - Hellas Werona to niedzielny mecz 20. kolejki Serie A. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 20:45.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze SSC Napoli

Napoli – Hellas Werona, gdzie oglądać?

SSC Napoli i Hellas Werona to ekipy, które dzieli przepaść w tabeli Serie A. Zespół dowodzony przez Antonio Conte jest liderem rozgrywek z 44 punktami. To efekt czternastu zwycięstw i dwóch remisów. Z kolei Gialloblu zajmują miejsce tuż nad strefą spadkową, mając tylko 19 oczek. Napoli do niedzielnej batalii podejdzie po zwycięstwie nad Fiorentiną (3:0). Tymczasem drużyna z Werony ostatnio podzieliła się punktami z Udinese Calcio (0:0).

Napoli – Hellas Werona, transmisja w TV

Niedzielna potyczka w lidze włoskiej będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Napoli – Hellas Werona będzie emitowana na antenach Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45.

Napoli – Hellas Werona, transmisja online

Również w internecie będzie można zobaczyć niedzielne starcie w Serie A. Spotkanie będzie emitowane online, dzięki platformie CANAL+ online oraz w usłudze STS TV. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dostęp do transmisji u bukmachera? Instrukcja poniżej:

Spotkanie Napoli – Hellas Werona będzie można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki. Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł

Napoli – Hellas Werona, kto wygra

Napoli – Hellas Werona, kursy bukmacherskie

Gospodarze według ekspertów są faworytem starcia. Typ na zwycięstwo Napoli kształtuje się na poziomie 1.24. Remis oszacowano na 6.25. Tymczasem opcja na triumf Hellas Werona wynosi 13.50 i to najmniej prawdopodobne rozwiązanie.,

SSC Napoli Hellas Werona 1.24 6.25 13.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 stycznia 2025 12:20 .

Gdzie obejrzeć mecz Napoli – Hellas Werona? Spotkanie będzie dostępne na antenach Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4 oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Napoli – Hellas Werona? Pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu zabrzmi w niedzielę (12 stycznia) o godzinie 20:45.

