Pressfocus fot. Tomasz Kudala Na zdjęciu: Bartosz Zmarzlik

Motor Lublin – Włókniarz Częstochowa, gdzie oglądać

W pierwszym półfinale Motor Lublin wygrał wysoko 54 do 36 z Włókniarzem Częstochowa, dzięki czemu jest już bliżej triumfu. Koziołki do faworyt do złota, dlatego bukmacherzy spodziewają się, że również w rewanżu okażą się górą. Zdaniem ekspertów mają po swojej stronie wszystkie argumenty, żeby zwyciężyć. W składzie Motoru Lublin nie brakuje głośnych nazwisk, na czele z Bartoszem Zmarzlikiem. Jeśli utrzyma on dobrą formę, triumf w PGE Ekstralidze powinien być formalnością.

Niedzielny mecz Motor Lublin – Włókniarz Częstochowa obejrzycie zarówno w telewizji, jak i online.

Motor Lublin – Włókniarz Częstochowa, transmisja w TV

Transmisja z rywalizacji Motoru Lublin z Włókniarzem Częstochowa dostępna będzie na antenie Eleven Sports 1. Początek meczu zaplanowany został na niedzielę 10 września o godzinie 16:30.

Motor Lublin – Włókniarz Częstochowa, transmisja online

Mecz Motoru Lublin z Włókniarzem Częstochowa można obejrzeć również w usłudze CANAL+ online. Warto w tym celu skorzystać z promocji, dzięki której można sporo zaoszczędzić. Pozwala ona uzyskać dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ i Eleven Sports w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, miesięczny koszt przez pierwsze trzy miesiące wyniesie tylko 39 zł, zamiast 54 zł w standardowej ofercie.

Motor Lublin – Włókniarz Częstochowa, kto wygra

Jak zakończy się mecz? Wygrana Motoru 91% Remis 1% Wygrana Włókniarza 8% 100 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Motoru

Remis

Wygrana Włókniarza

Gdzie obejrzeć mecz Motor Lublin – Włókniarz Częstochowa? Transmisja meczu dostępna będzie na Eleven Sports 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Motor Lublin – Włókniarz Częstochowa? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (10 września) o godzinie 16:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.