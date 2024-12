PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Monaco – PSG, gdzie oglądać?

W czwartek zmierzą się odpowiednio trzecia i pierwsza drużyna w tabeli Ligue 1. Ostatnie wyniki obu drużyn są jednak rozczarowujące. Monaco na ligowy triumf czeka od 22 listopada i meczu z Brestem. Od tego czasu zdarzyła się między innymi porażka z Marsylią. PSG zdaje się wracać na właściwe tory, ale takie wyniki jak 0:0 z Auxerre i 1:1 z Nantes nie przynoszą paryżanom niczego dobrego.

Mecz Monaco – PSG rozpocznie się w środę godzinie 21:00.

Monaco – PSG, transmisja TV

Transmisja spotkania Monaco – PSG będzie oczywiście dostępna w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 2.

Istnieje możliwość śledzenia meczu Monaco – PSG również w internecie. Transmisję można oglądać na stronie elevensports.pl oraz u bukmachera w usłudze Superbet TV. Dostęp do transmisji zostanie przyznany po założeniu konta w Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

Monaco – PSG, transmisja online

Monaco – PSG, kto wygra?

Monaco – PSG, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po komplet punktów w środę sięgnie ekipa ze stolicy Francji. Kurs na wygraną PSG wynosi około 1.88. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Monaco jest to zaś 3.80. Kurs na remis ustalono na poziomie 3.95 Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

AS Monaco Paris Saint-Germain 3.90 4.05 1.88 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 grudnia 2024 09:41 .