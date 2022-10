fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

AC Milan – Juventus: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Starcie na San Siro to zdecydowanie największy szlagier w ramach dziewiątej kolejki Serie A. Faworyta w starciu trudno wskazać. Dodaje to jednak tylko dodatkowego smaczku do rywalizacji. Sprawdź, gdzie znaleźć hit ligi włoskiej z udziałem Rossonerich i Starej Damy w telewizji i w interencie.

AC Milan – Juventus, gdzie oglądać

Cztery punkty dzielą przed sobotnim starciem obie ekipy w ligowej tabeli. AC Milan zadomowił się na piątej pozycji z 17 punktami. Siódmy jest z kolei Juventus z 13 oczkami.

Rossoneri przystąpią do sobotniego hit po lekcji piłki nożnej z Chelsea (0:3). Kilka dni wcześniej Milan okazał się natomiast lepszy od Empoli (3:1) w Serie A. Podopieczni Massimiliano Allegriego wygrywali z kolei ostatnio z Bolognią (3:0) i Maccabi Haifa (3:1). Juventus zatem wrócił na dobre na zwycięski szlak.

Sprawdź nasze typy na mecz AC Milan – Juventus.

AC Milan – Juventus, transmisja na żywo w TV

Starcie na San Siro będzie można oczywiście zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane od 18:00 na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Piotr Dumanowski oraz Dominik Guziak.

AC Milan – Juventus, transmisja na żywo za darmo

Szlagier ligi włoskiej nie będzie dostępny tylko w tradycyjnej telewizji, ale również online. Serie A jest też transmitowana na stronie internetowej zakładów bukmacherskich STS. Aby to było możliwe, trzeba spełnić konkretne warunki. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje, co należy zrobić, aby transmisja ze starcia Inter – Roma została odblokowana na stronie bukmachera STS.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Milan – Juventus zostanie aktywowany

AC Milan – Juventus, transmisja online

Batalia mistrzów Włoch ze Starą Damą zapowiada się niezwykle ciekawie. Spotkanie z udziałem Milanu i Juventusu będzie można zobaczyć również na platformie streamingowej CANAL+. Jest ona dostępna zarówno na urządzenia mobilne, jak i na Smart TV. Aktualnie przygotowana jest atrakcyjna promocja. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a możesz zaoszczędzić nawet 114 złotych!

1-miesięczny dostęp – 49 zł

6-miesięczny dostęp – 180 zł (zamiast 294 zł)

AC Milan – Juventus, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy w roli faworyta sobotniej potyczki widzą gospodarzy. Kurs na wiktorię Milanu oscyluje w granicach 2,15.

AC Milan Juventus FC 2.15 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2022 07:05 .

