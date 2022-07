PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Młyński

Wisła Kraków: gdzie oglądać mecze w 1. Lidze. Kibice Białej Gwiazdy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, po tym jak ich drużyna w poprzednim sezonie niespodziewanie pożegnała się z Ekstraklasą. Sprawdź gdzie oglądać mecze Wisły Kraków w telewizji i internecie.

Gdzie obejrzeć mecze Wisły Kraków?

Wisła Kraków po wielu latach występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, w sezonie 2022/23 wystąpi na jej zapleczu. To konsekwencja słabej postawy w poprzednich rozgrywkach i zajęcia przedostatniego miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy. Fani Białej Gwiazdy byli przyzwyczajeni do oglądania swojej drużyny na antenie Canal+, który od wielu lat pokazywał rozgrywki polskiej ekstraklasy. Teraz będą musieli dostosować się do nowej rzeczywistości.

Prawami do transmisji meczów Fortuna 1. Ligi dysponuje stacja Polsat, która w każdej kolejce na swoich sportowych kanałach pokazuje trzy najciekawiej zapowiadające się mecze. Transmisje z pozostałych pojedynków dostępne są za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go.

Mecze Wisły Kraków: transmisja w TV

Mecze Wisły Kraków na boiskach Fortuna 1. Ligi w telewizji będą transmitowane na kanale Polsat Sport. Fani Białej Gwiazdy muszą jednak brać pod uwagę fakt, że w każdej kolejce telewizyjna transmisja jest dostępna tylko z trzech wybranych spotkań. Muszą być więc gotowi, że niektórych meczów z udziałem Wisły może zabraknąć w telewizyjnej ramówce.

Mecze Wisły Kraków: transmisja online

Są także dobre wiadomości dla fanów krakowskiego klubu. Wszystkie spotkania na pierwszoligowych boiskach są bowiem transmitowane za pośrednictwem internetu. Polsat transmisje “na żywo” udostępnia w swojej usłudze Polsat Box Go. Teraz dostęp do niej na 30 dni można uzyskać zupełnie za darmo. Jak? Wyjaśniamy to poniżej.

Mecze Wisły Kraków za darmo

Jak już wspomnieliśmy, pierwszoligową rywalizację na wszystkich stadionach można oglądać “na żywo” dzięki usłudze Polsat Box Go. Korzystając teraz z promocji przygotowanej przez Fuksiarza, można uzyskać zupełnie za darmo dostęp do pakietu sportowego na 30 dni. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, które prezentujemy poniżej.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Terminarz Wisły Kraków

Wisła rywalizację w sezonie 2022/23 rozpocznie już w najbliższą sobotę. Przed własną publicznością podejmować będzie Sandecję Nowy Sącz. W kolejnych dwóch spotkaniach wiślacy zmierzą się z Resovią Rzeszów (na wyjeździe) oraz Arką Gdynia (u siebie).



Terminarz:

16.07. (sobota) 17:30 Wisła Kraków – Sandecja Nowy Sącz (Polsat Sport, Polsat Box Go)

22.07. (piątek) 20:30 Resovia Rzeszów – Wisła Kraków (Polsat Sport, Polsat Box Go)

30.07. (sobota) 17:30 Wisła Kraków – Arka Gdynia (Polsat Sport, Polsat Box Go)