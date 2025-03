Iga Świątek w dzisiejszym meczu o awans do ćwierćfinału Indian Wells zmierzy się z Karoliną Muchovą. Obie zawodniczki pojawią się na korcie o godzinie 19:00 polskiego czasu. Sprawdzamy gdzie będzie można obejrzeć ten mecz, również za darmo.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Dzisiejszy mecz Świątek: transmisja na żywo

Iga Świątek zagra dzisiaj o awans do ćwierćfinału Indian Wells. Po dwóch łatwych zwycięstwach, teraz prawdopodobnie czeka ją trudniejsze zadanie. Jej rywalką będzie Karolina Muchova, z którą miała już okazję kilka razy rywalizować. Bilans tych spotkań jest korzystny dla reprezentantki Polski i to ona naturalnie jest faworytką do zwycięstwa.

Mecz 1/8 finału Świątek – Muchova odbędzie się o komfortowej porze dla wszystkich fanów w naszym kraju. Obie zawodniczki wyjdą na kort o godzinie 19:00 polskiego czasu, a ich rywalizację będzie można śledzić dzięki transmisjom zarówno w TV, jak i online.

Mecz Świątek dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz Świątek – Muchova możesz za pośrednictwem internetu za darmo korzystając z platformy STS TV. Rywalizację o awans do ćwierćfinału będzie można oglądać także w TV – będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2.

O której gra Świątek?

Iga Świątek ponownie zagra o dobrej porze dla kibiców w Europie. Jej rywalizacja z Karoliną Muchovą zaplanowana została jako pierwszy mecz w planie dnia na korcie centralnym i rozpocznie się o godzinie 19:00 naszego czasu.