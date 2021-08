Rubin Kazań – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? O której i kiedy gra Raków Częstochowa?

Rubin – Raków: gdzie oglądać mecz eliminacji Ligi Konferencji Europy? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (12 sierpnia) o godzinie 18:00 na Kazan Arena. Sprawdź, gdzie będzie prowadzona transmisja w tv i online z meczu Rubin – Raków.

Rubin – Raków, gdzie oglądać

Bardzo interesująca zapowiada się czwartkowa potyczka, której stawką jest awans do kolejnej fazy nowych rozgrywek. Rubin Kazań jest na pewno faworytem w konfrontacji z wicemistrzami Polski. Raków Częstochowa jednak na pewno nie rzuci białego ręcznika przed spotkaniem, co może zwiastować emocjonujące widowisko.

W trakcie trwającej kampanii podopieczni Marka Papszuna przegrali tylko raz, ulegając Jagiellonii Białystok (0:3). Ostatnio natomiast w niezwykłych okolicznościach zespół z Częstochowy poradził sobie z Wisłą Kraków. Niebiesko-czerwoni wygrali 2:1, mimo że przegrywali 0:1 i grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Giannisa Papanikolaou.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wicelider ligi rosyjskiej również jest mocny w tym sezonie. W trzech do tej pory rozegranych spotkaniach ligowych Rubin zainkasował komplet punktów. Zdobył w tych spotkaniach sześć bramek, tracąc tylko jedną. Remis zaliczył tylko z Rakowem na stadionie w Bielsku-Białej, co przyjęte zostało w powszechnej opinii za niespodziankę.

Jak zakończy się czwartkowe spotkanie w Kazaniu? Dowiedź się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Rubin – Raków.

Rubin – Raków, transmisja TV

Dzisiejszy mecz trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania Rubin – Raków transmisja na żywo będzie dostępna na TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Rubin – Raków, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Kazan Arena, będzie również dostępna w internecie. Mecz Rubin – Raków online na żywo dostępna będzie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której mecz Rubin – Raków?

Mecz Rubin – Raków rozegrany zostanie w czwartek (12 sierpnia). Spotkanie o awans do czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy, które odbędzie się na Kazan Arena, rozpocznie się o godzinie 18:00.

Rubin – Raków, kursy bukmacherskie

Rubin jest faworytem bukmacherów do awansu do kolejnej rundy. Wskazują na to kursy oferowane przez bukmacherów na to starcie.

Rubin Kazań Raków Częstochowa 1.90 3.60 4.30 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 12. sierpnia 2021 09:06 .

