RB Lipsk – Bayern: transmisja w TV oraz stream online. Mecz 4. kolejki Bundesligi rozegrany zostanie dzisiaj (11 września) o godzinie 18:30. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Bayernu Monachium.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

W najciekawiej zapowiadającym się meczu 4. kolejki Bundesligi Bayern Monachium zagra na wyjeździe z RB Lipsk. Będzie to szczególne spotkanie dla Juliana Nagelsmanna, który od tego sezonu jest trenerem bawarskiego giganta, a jeszcze w poprzednich rozgrywkach pracował w Lipsku. Szansę gry przeciwko swojej byłej drużynie mogą otrzymać również Dayot Upamecano i Marcel Sabitzer.

RB Lipsk po raz kolejny przystępował do sezonu z łatką drużyny, która może sprawić problemu Bayernowi w walce o tytuł. Pierwsze kolejki na to jednak nie wskazują, bowiem po trzech spotkaniach ma na swoim koncie zaledwie trzy punkty. Zdecydowanie lepiej do rozgrywek wystartowali Bawarczycy, których forma co prawda pozostawiała jeszcze wiele do życzenia, ale mimo to zdołali zapisać na swoje konto siedem punktów.

W sobotę w roli faworyta na Red Bull Arena wybiegną aktualni mistrzowie Niemiec. Dowiedz się więcej – sprawdź nasz typ na mecz RB Lipsk – Bayern.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Od sezonu 2021/22 wyłącznymi prawami do transmisji meczów Bundesligi dysponuje nowa na polskim rynku platforma streamingowa Viaplay. Oznacza to, że ze spotkania 3. kolejki Bundesligi: RB Lipsk – Bayern transmisja na żywo w normalnej telewizji nie będzie dostępna. Aby mieć dostęp do transmisji internetowej należy wykupić subskrypcję w cenie 34 złotych.

RB Lipsk – Bayern, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Red Bull Arena, będzie dostępna w internecie. Mecz RB Lipsk – Bayern online na żywo dostępny będzie na oficjalnej stronie platformy streamingowej Viaplay, ale jego obejrzenie będzie wiązało się z koniecznością wykupienia subskrypcji. Mecze będzie można oglądać również na udostępnionych przez platformę aplikacjach na urządzenia mobilne.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Mecze niemieckiej Bundesligi można oglądać nie tylko w telewizji, czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu RB Lipsk – Bayern stream na żywo jest również dostępny na stronach zakładów bukmacherskich STS i Fortuna.

RB Lipsk – Bayern, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do sobotniego spotkania przystąpią goście z Monachium. Takiego zdania są między innymi bukmacherzy.

RB Lipsk Bayern Monachium 3.25 3.90 2.15 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 11. września 2021 07:55 .

