Z meczu Eibar – Barcelona: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie w sobotę (22 maja) o godzinie 18:00. Spotkanie na Estadio Municipal de Ipurua odbędzie się w ramach 38. kolejki La Liga. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Mecz Eibar – Barcelona: gdzie oglądać

Ekipa z Camp Nou przystąpi do potyczki, chcąc zakończyć kampanię 2020/2021 optymistycznym akcentem. W sobotę wieczorem Barcelona zmierzy się na wyjeździe ze zdegradowana już drużyna Jose Luisa Mendilibara.

Podopieczni Ronalda Koemana nie mogą zakończyć rozgrywek ligowych na pozycji wyższej niż trzecia. Niemniej wciąż jest szansa na to, że mogą zakończyć sezon La Liga na czwartej pozycji. Tymczasem spadek Eibar został przesądzony w ostatnią niedzielę, gdy Valencią pokonał ten zespół 4:1.

Rusznikarze to drużyna, która występowała na najwyższym szczeblu piłkarskim w Hiszpanii od siedmiu sezonów. Wszystko, co dobre, kiedyś się jednak kończy. Tym razem widmo spadku z La Liga do Segunda Division dopadło Eibar.

Eibar – Barcelona, transmisja na żywo w TV

Sobotni bój na Estadio Municipal de Ipurua będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu La Liga: Eibar – Barcelona transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 18:00.

Eibar – Barcelona: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Estadio Municipal de Ipurua, będzie również dostępna w internecie. Mecz Eibar – Barcelona online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platform My Canal i Player.pl w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Eibar – Barcelona: transmisja na platformie bukmachera

Mecze hiszpańskiej La Liga można oglądać nie tylko w telewizji, czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu Eibar – Barcelona stream na żywo jest również dostępny na stronach zakładów bukmacherskich STS i Fortuna.

Eibar – Barcelona: kursy bukmacherskie

W niedzielnym spotkaniu bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gościom.

Eibar FC Barcelona 4.60 4.60 1.68 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 22. maja 2021 02:15 .

