Dinamo Zagrzeb – Legia: gdzie oglądać mecz eliminacji Ligi Mistrzów? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (4 sierpnia) o godzinie 20:00 na stadionie Maksimir w Chorwacji. Sprawdź gdzie będzie prowadzona z meczu Dinamo – Legia transmisja w tv i online.

Dinamo – Legia, gdzie oglądać

Obie drużyny przebrnęły już przez dwie rundy eliminacyjne do Ligi Mistrzów. Legia Warszawa uporała się do tej pory z mistrzami Norwegii i Estonii – Bodo/Glimt i Florą Tallinn. Teraz czeka ją zdecydowanie trudniejsze zadanie. W roli faworyta do tego dwumeczu przystępuje Dinamo Zagrzeb, które już w pierwszym meczu zrobi wszystko, aby wykorzystać atut własnego stadionu.

Legia, dla której aktualnie priorytetem rywalizacja w europejskich pucharach, z pewnością jednak nie stoi na straconej pozycji. Podopieczni Czesława Michniewicza, jeżeli zagrają na swoim optymalnym poziomie, niewątpliwie mają szansę na wywiezienie z Zagrzebia korzystnego wyniku. Musi to być jednak znacznie występ od tego, jaki chociażby zaliczyli w rewanżowym meczu z Flotą.

Jak zakończy się środowe spotkanie w Zagrzebiu? Dowiedź się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Dinamo – Legia.

Dinamo – Legia, transmisja TV

Dzisiejszy mecz trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Dinamo – Legia transmisja na żywo będzie dostępna na kanale TVP Sport. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 20:00 skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Dinamo – Legia, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Chorwacji, będzie również dostępna w internecie. Mecz Dinamo – Legia online na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej TVP Sport – tvpsport.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której mecz Dinamo – Legia?

Mecz Dinamo – Legia rozegrany zostanie w środę (4 sierpnia). Spotkanie o awans do czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Chorwacji, rozpocznie się o godzinie 20:00.

Dinamo – Legia, kursy bukmacherskie

Dinamo jest faworytem bukmacherów nie tylko do zwycięstwa w pierwszym meczu, ale również do awansu do kolejnej rundy. Wskazują na to kursy oferowane przez bukmacherów na ten pojedynek.

Dinamo Zagrzeb Legia Warszawa 1.62 3.95 6.10 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 3. sierpnia 2021 17:54 .

