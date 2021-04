Z meczu Chelsea – Manchester City: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (17 kwietnia) o godzinie 18:30. Spotkanie na Wembley odbędzie się w ramach 1/2 finału Pucharu Anglii. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Chelsea – Man City.

Chelsea – Manchester City: transmisja online i stream. Gdzie oglądać mecz Pucharu Anglii?

W sobotę poznamy pierwszego finalistę rozgrywek o Puchar Anglii. Na londyńskim Wembley czeka nas prawdziwy hit, bowiem na przeciwko siebie staną świetnie spisujące się w ostatnim czasie drużyny Chelsea i Manchester City. Przed pojedynkiem trudno wskazać zdecydowanego faworyta do awansu.

W minionym tygodniu obie drużyny świętowały awans do półfinału Ligi Mistrzów. Chelsea w ćwierćfinałowym dwumeczu poradziła sobie z FC Porto (2:0 i 0:1), natomiast Manchester City okazał się lepszy od Borussii Dortmund (2:1 i 2:1).

Obie drużyny cały czas walczą także o zrealizowanie swoich celów w Premier League. Manchester City jest coraz bliżej zapewnienia sobie mistrzowskiego tytułu, natomiast Chelsea celuje w pierwszą czwórkę i prawo do występów w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Jeżeli The Blues utrzymają do końca sezonu formę prezentowaną pod wodzą Thomasa Tuchela to nie powinni mieć problemów ze zrealizowaniem swojego celu.

W obecnym sezonie obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą tylko raz. 3 stycznia mierzyły się w ligowym meczu na Stamford Bridge i górą był Manchester City, który zwyciężył 3:1. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Chelsea – Man City, w tym typy bukmacherskie, które znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi.

Chelsea – Manchester City: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Wembley w Londynie będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 1/2 finału Pucharu Anglii: Chelsea – Manchester City transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 18:30 i skomentują go Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Chelsea – Manchester City: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Londynie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Chelsea – City online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Chelsea – Manchester City: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo w sobotnim półfinale i zarazem awans do finału Pucharu Angii mają podopieczni Josepa Guardioli.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin