Z meczu Borussia Dortmund – Manchester City: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (14 kwietnia) o godzinie 21:00. Spotkanie na Signal Iduna Park odbędzie się w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Mecz Borussia Dortmund – Manchester City: gdzie oglądać?

Po losowaniu ćwierćfinałowych par Manchester City był uważany wręcz za murowanego faworyta do awansu do 1/2 finału. Podopieczni Josepa Guardioli krok w tym kierunku zrobili przed tygodniem, kiedy na własnym stadionie wygrali 2:1. Wygrana ta nie przyszła im jednak łatwo, bowiem piłkarze Borussii postawili gospodarzom bardzo trudne warunki. W efekcie rewanżowe spotkanie w Dortmundzie zapowiada się niezwykle ciekawie.

Zdecydowanym faworytem do awansu pozostaje Manchester City, ale podopieczni Edina Terzicia przystąpią do dzisiejszego spotkania z wiarą w sprawienie niespodzianki i wywalczenie awansu do półfinału. Z pewnością liczą na kolejny błysk Erlinga Haalanda, który w tym sezonie już niejednokrotnie udowodnił, że w pojedynkę potrafi rozstrzygać spotkania. To właśnie na niego goście z Manchesteru będą musieli zwrócić szczególną uwagę.

W ostatni weekend Manchester City zaliczył również niespodziewane potknięcie w Premier League. Na własnym stadionie, mimo gigantycznej przewagi i gry z przewagą jednego zawodnika przez całą drugą połowę, przegrał 1:2 z Leeds United. Trudny pojedynek stoczyła również Borussia Dortmund, ale wyszła z niego zwycięsko. W wyjazdowym meczu pokonała 3:2 VfB Stuttgart.

W dzisiejszym meczu na Signal Iduna Park nie powinno zabraknąć emocji. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Dortmund – Man City, w tym typy bukmacherskie, które znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi.

Borussia Dortmund – Manchester City: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Signal Iduna Park będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów: Borussia Dortmund – Manchester City transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 21:00.

Borussia Dortmund – Manchester City: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Dortmundzie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Borussia – Man City online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Borussia Dortmund – Manchester City: kursy bukmacherskie

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin