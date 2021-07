Bodo/Glimt – Legia: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć dzisiaj mecz Legii? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (7 lipca) o godzinie 18:00. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Legii na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Legii Warszawa.

Mecz Legii dzisiaj, gdzie oglądać

Legia Warszawa rozpocznie się dziś rywalizację o awans do Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie eliminacji podopiecznych Czesława Michniewicza czeka trudna przeprawa, bowiem zmierzą się z mistrzem Norwegii FK Bodo/Glimt. Pierwsze spotkanie mistrzowie Polski rozegrają na wyjeździe.

Bukmacherzy nie wskazują w tym wypadku faworyta do awansu do kolejnej rundy, ale w pierwszym meczu większe szanse dają Norwegom. Ci po swojej stronie będą mieli atut nie tylko w postaci własnego boiska. Są w trakcie ligowego sezonu, czego nie może powiedzieć Legia Warszawa. Drużyna Czesława Michniewicza jest dopiero w trakcie przygotowań do nowych rozgrywek i w ostatnich tygodniach trenowała również w okrojonym składzie.

Czy mistrzowie Polski będą w stanie sprawić niespodziankę i wywieźć z Norwegii przynajmniej remis? Na pewno nie będzie o to łatwo. Dowiedź się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Bodo/Glimt – Legia.

Mecz Legii dzisiaj, transmisja TV

Dzisiejszy mecz pierwszej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Bodo/Glimt – Legia transmisja na żywo będzie dostępna na kanale TVP SPort. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 18:00 skomentują Maciej Iwański i Tomasz Sokołowski.

Bodo/Glimt – Legia, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Norwegii, będzie również dostępna w internecie. Mecz Bayern – Augsburg online na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej TVP Sport – tvpsport.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której gra Legia?

Legia Warszawa rozegra w środę (7 lipca) pierwsze spotkanie w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów. Jej rywalem będzie mistrz Norwegii – FK Bodo/Glimt. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Norwegii i rozpocznie się o godzinie 21:00.

Bodo/Glimt – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w środowym meczu dają gospodarzom, ale nie odbierają również szans warszawskiej Legii.

Bodoe/Glimt Legia Warszawa 2.26 3.40 3.20 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 6. lipca 2021 17:57 .