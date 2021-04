Z meczu Bayern – Bayer Leverkusen: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (20 kwietnia) o godzinie 20:30. Spotkanie na Allianz Arena odbędzie się w ramach 30. kolejki Bundesligi. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się gdzie możesz obejrzeć mecz Bayern – Bayer Leverkusen.

Mecz Bayern – Bayer Leverkusen: gdzie oglądać?

Do końca obecnego sezonu Bundesligi pozostało już tylko pięć kolejek. We wtorkowy wieczór Bayern Monachium będzie starał się zrobić kolejny krok w kierunku zdobycia mistrzowskiego tytułu. Aktualnie Bawarczycy mają siedem punktów przewagi nad RB Lipsk.

W ostatni weekend Bayern odniósł bardzo ważne zwycięstwo, pokonując na wyjeździe niepokonany do tej pory u siebie Wolfsburg 3:2. Teraz czeka go pojedynek z kolejnym zespołem, który cały czas walczy o miejsce premiowane występami w europejskich pucharach. We wtorek na Allians Arena zagości szósty w tabeli Bayer Leverkusen, który w trzech ostatnich kolejkach zdobył siedem punktów i do Monachium udał się z nadzieją na sprawienie niespodzianki.

W zespole gospodarzy po raz kolejny nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który jest jednak coraz bliżej powrotu na boisko. Reprezentant Polski powinien być do dyspozycji sztabu szkoleniowiec Bayernu już w najbliższy weekend, na kolejne spotkanie w FSV Mainz.

Jak tym razem Bayern poradzi sobie bez swojego najlepszego strzelca? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Bayern – Bayer Leverkusen, w tym typy bukmacherskie, które znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi.

Bayern – Bayer Leverkusen: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy mecz na Allianz Arena w Monachium, podobnie jak wszystkie pozostałe spotkania tej serii, będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 30. kolejki Bundesligi: Bayern – Bayer Leverkusn transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Premium. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 20:30 skomentują Mateusz Borek i Tomasz Ćwiąkała.

Bayern – Bayer Leverkusen: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Monachium, będzie również dostępna w internecie. Mecz Bayern – Bayer Leverkusen online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

Bayern – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego, kto jest faworytem tego spotkania. Patrząc na oferowane przez nich kursy zdecydowanie stawiają na wygraną podopiecznych Hansiego Flicka.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin