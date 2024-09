Manchester United - Liverpool: gdzie oglądać mecz Premier League? Przed nami wielkie derby Anglii na stadionie Old Trafford. To będzie prawdziwe piłkarskie święto. Sprawdź gdzie oglądać mecz Manchester - Liverpool.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester – Liverpool: gdzie oglądać?

Wielkie derby Anglii, czyli starcie Manchester United – Liverpool to prawdziwe piłkarskie święto. W niedzielę w Teatrze Marzeń obie drużyny staną do walki o komplet punktów. Na ten moment to The Reds lepiej rozpoczęli sezon, bowiem wygrali dwa poprzednie spotkania. Z kolei Czerwone Diabły przed tygodniem musiały uznać wyższość rywala, tracąc bramkę w ostatnich minutach meczu. Sprawdź typy na mecz Manchester United – Liverpool.

Manchester – Liverpool: transmisja w TV

Mecz Manchester United – Liverpool nie będzie dostępny w telewizji. Spotkanie można obejrzeć tylko w internecie.

Manchester – Liverpool: transmisja online

Prawa do transmisji Premier League w Polsce posiada platforma streamingowa Viaplay. To właśnie tam będzie można obejrzeć hit 3. kolejki ligi angielskiej. Wielkie derby Anglii rozpoczną się w niedzielę (1 września) o godzinie 17:00.

Manchester – Liverpool: kto wygra?

Kto wygra mecz? Manchester United 0% Remis 0% Liverpool 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Manchester United

Remis

Liverpool

Manchester – Liverpool: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu według bukmacherów będzie Liverpool, co potwierdzają przewidywania bukmacherów. Na zwycięstwo The Reds kurs wynosi ok. 1.80, zaś wygraną Czerwonych Diabłów można postawić po kursie 4.00. Remis oszacowano z kursem ok. 4.20.

Manchester United Liverpool FC 4.00 4.20 1.86 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2024 06:32 .

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Liverpool? Spotkanie będzie transmitowane w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester United – Liverpool? Mecz odbędzie się w niedzielę (1 września) o godzinie 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.