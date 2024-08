Mecz Manchesteru United z Liverpoolem to kolejny ich sparing podczas tournee za oceanem. Mecz rozegrany zostanie w nocy z soboty na niedzielę. Sprawdzamy gdzie można obejrzeć ten mecz.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United – Liverpool, gdzie oglądać?

Manchester United i Liverpool zmierzą się w nocy z soboty na niedzielę w kolejnym towarzyskim meczu przed nowym sezonem. Czerwone Diabły podczas przedsezonowych sparingów spisują się ze zmiennym skutkiem. Na koncie mają porażki z Rosenborgiem i Arsenalem oraz zwycięstwa z Rangers i Realem Betis.

Liverpool do tej pory rozegrał dwa sparingowe spotkania i w obu przypadkach okazał się lepszy od rywali. Najpierw skromnie 1:0 pokonał Real Betis, a następnie 2:1 Arsenal. Teraz czeka go kolejny sprawdzian, jakim niewątpliwie jest pojedynek z Manchesterem United.

Manchester United – Liverpool, transmisja

Mecz Manchesteru United z Liverpoolem odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę (3/4 sierpnia) o godzinie 1:45 polskiego czasu. Telewizyjna transmisja z tego meczu nie jest przewidziana. Spotkanie będzie można jednak obejrzeć w internetowej telewizji Liverpoolu – LFCTV GO. Co ważne, teraz dostęp do tej platformy można uzyskać na 30 dni za darmo.

Manchester United – Liverpool: kto wygra?

Manchester United – Liverpool: kursy bukmacherskie

Kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów wskazują, że nieco większe szanse na wygraną ma tym wypadku Liverpool.

Manchester United Liverpool FC 2.90 4.00 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 sierpnia 2024 11:42 .

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Liverpool? Mecz Manchester United – Liverpool można oglądać jedynie na klubowej platformie Liverpoolu. O której mecz Manchester United – Liverpool? Spotkanie Manchester United – Liverpool rozegrane zostanie w nocy z soboty na niedzielę (3/4 sierpnia sierpnia) o godzinie 01:45 polskiego czasu.

