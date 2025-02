Manchester United – Crystal Palace: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.02.2025)

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Manchester United – Crystal Palace: gdzie oglądać?

W niedzielne popołudnie na Old Trafford Manchester United podejmie Crystal Palace w ramach 24. kolejki Premier League. Czerwone Diabły chcą odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach. Dla zespołu Rubena Amorima nadal sytuacja w lidze nie wygląda optymistycznie, ponieważ zajmuje odległe 12. miejsce. Z kolei The Eagles obecnie plasują się na 13. lokacie i mają bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. We wrześniu na Selhurst Park między tymi zespołami padł bezbramkowy remis.

Manchester United – Crystal Palace: transmisja w TV

Niedzielne spotkanie Manchester United – Crystal Palace będzie do obejrzenia w telewizji. Mecz będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport.

Manchester United – Crystal Palace: stream online

Mecz 24. kolejki Premier League, który będzie rozgrywany na Old Trafford, można też śledzić w internecie. Spotkanie będzie dostępne platformach CANAL+ online oraz Viaplay. Jeden z najciekawszych potyczek tej serii gier skomentuje duet Andrzej Twarowski – Michał Zachodny.

Manchester United – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Manchester United Crystal Palace 2.10 3.55 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lutego 2025 18:39 .

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Crystal Palace? Spotkanie będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport oraz na platformach streamingowych Canal+ online oraz Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester United – Crystal Palace? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 2 lutego, o godzinie 15:00.

