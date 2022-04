PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United – Chelsea: transmisja w telewizji oraz stream za darmo. W czwartkowy wieczór będziemy świadkami hitu na Old Trafford, gdzie Czerwone Diabły zmierzą się z The Blues. Zobacz gdzie dostępna będzie transmisja i jak uzyskać do niej dostęp za darmo.

Manchester United – Chelsea, gdzie oglądać

Spotkanie rozegrane zostanie awansem z 37. kolejki Premier League. Obie drużyny przystąpią do meczu z nadzieją na zgarnięcie pełnej puli. Czerwone Diabły, choć nie mają już praktycznie szans na występy w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, potrzebuję punktów w celu zapewnienia sobie udziału przynajmniej w Lidze Europy.

Z drugiej strony Chelsea chce zrobić kolejny krok w kierunku nie tylko zapewnienia sobie miejsca w pierwszej czwórce, ale także miejsca na podium. Biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez obie drużyny, faworytem do wygranej wydają się być The Blues. Czerwone Diabły będą chciały jednak wykorzystać atut własnego boiska, ale także potwierdzić, że są bardzo niewygodnym rywalem dla londyńskiego klubu.

Pierwszy pojedynek tych zespołów w Premier League w tym sezonie zakończył się remisem 1:1. Jak będzie w czwartek? Sprawdź typy na mecz Man Utd – Chelsea.

Manchester United – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie Premier League, które rozegrane zostanie o 20:45 na Old Trafford, będzie transmitowane w Polsce na kanałach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K Ultra HD.

Manchester United – Chelsea, stream za darmo

Transmisja z czwartkowego hitu angielskiej ekstraklasy będzie również dostępna za darmo. Można ją uzyskać dzięki bukmacherowi eWinner, który ma w swojej ofercie promocję umożliwiająca odebranie za darmo voucheru na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Oto co trzeba zrobić.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Manchester United – Chelsea, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy mecz za pośrednictwem internetu obejrzymy dzięki usłudze Canal+ online. Powyżej przedstawiliśmy instrukcję, która pozwala na uzyskanie dostępu do tej usługi na 30 dni za darmo.

Manchester United – Chelsea, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do czwartkowego meczu przystąpią goście z Londynu. Większe szanse na zwycięstwo drużynie Chelsea dają również bukmacherzy.

Manchester United Chelsea 3.40 3.60 2.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 kwietnia 2022 15:39 .

