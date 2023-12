Manchester United - Chelsea FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w mikołajki obejrzymy prawdziwy hit Premier League na Old Trafford. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Manchester United – Chelsea, gdzie oglądać

Nie tak dawno temu spotkania pomiędzy Manchesterem United, a Chelsea, rozstrzygały o kwestiach tytułu mistrzowskiego. Obecnie bliżej im do pojedynków ślepego z kulawym. Obie strony bardzo mocno rozczarowują podczas bieżącej rundy jesiennej i z pewnością chciałyby jak najszybciej poprawić swoją sytuację. Obecnie Czerwone Diabły mają pięć punktów przewagi nad wielkim rywalem, ale forma The Blues rośnie, czego wyrazem niech będzie niedawny triumf nad Brighton & Hove Albion. W środę szykuje się niezłe widowisko na Old Trafford.

Manchester United – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Manchester United – Chelsea, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Old Trafford.

Manchester United – Chelsea, kursy bukmacherskie

Choć obie drużyny zawodzą, bukmacherzy dają większe szanse na sukces przyjezdnym z Londynu.

Manchester United Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 grudnia 2023 07:05 .

