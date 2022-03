Man Utd – Atletico: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (15.03.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Man Utd – Atletico to jeden z dwóch rewanżowych wtorkowych meczów w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ekipa z Old Trafford podejdzie do tej potyczki po świetnym występie przeciwko Tottenhamowi. Drużyna Diego Simeone ma natomiast nadzieję na czwarte z rzędu zwycięstwo. W tym materiale dowiesz się, jak można zobaczyć transmisję z tego starcia za darmo w internecie, a także gdzie spotkanie jest dostępne w telewizji.

Old Trafford Liga Mistrzów Manchester United Atletico Madryt

Manchester United – Atletico Madryt, gdzie oglądać

Manchester United w pierwszym starciu z Atletico Madryt zremisował 1:1. Tym samym losy awansu do kolejnej fazy rozgrywki Ligi Mistrzów są jeszcze otwarte. Analitycy bukmacherscy widzą w roli faworyta w tym boju zawodników Czerwonych Diabłów.

Podopieczni Ralfa Rangnicka do wtorkowej batalii podejdą po świetnym występie przeciwko The Spurs, w którym koncertowe zawody zaliczył Cristiano Ronaldo. Portugalczyk skompletował w tym boju hat-tricka, strzelając wszystkie trzy gole z gry, Jednocześnie ekipa z Old Trafford wygrała 3:2.

Los Colchoneros mają natomiast za sobą wygrany bój z Cadiz (2:1). Była to jednocześnie trzecia z rzędu wiktoria Atletico w La Liga. Ogólnie team z Madrytu jest już od pięciu meczów bez porażki

Manchester United – Atletico Madryt, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja na Old Trafford będzie dostępna w telewizji. Transmisja ze spotkania “na żywo” będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1. Zacznie się o 20:50. Pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu zabrzmi z kolei o 21:00.

Manchester United – Atletico Madryt, transmisja za darmo

Bardzo ciekawie zapowiada się potyczka Man Utd z Atletico. Angielsko-hiszpańska batalia to w powszechnej opinii pojedynek pomiędzy Cristiano Ronaldo i Joao Felixem. W pierwszym starciu tylko ten drugi strzelił gola, ale CR7 na pewno nie powiedział ostatniego, co dodaje dodatkowego smaczku spotkaniu.

Tymczasem Fuksiarz daje możliwość obejrzenia tej potyczki całkowicie za darmo w pakiecie sportowym na Polsat Box Go. Wystarczy tylko spełnić dwa dwa warunki. Wówczas platforma będzie aktywna na 30 dni bez ponoszenia żadnych kosztów. Można dzięki pakietowi sportowemu otrzymać dostęp nie tylko do anten Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2, ale także do meczów Fortuna 1 Ligi, czy stacji Eleven Sports. Poniżej przedstawiamy informacje, co należy zrobić, aby pakiet był aktywny.

Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Manchester United – Atletico Madryt, transmisja online

Rywalizację z Old Trafford będzie można śledzić na platformie Polsat Box Go, która jest dostępna dzięki dedykowanej stronie internetowej, ale również na urządzenia mobilne, czy na Smart TV.

Manchester United – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Eksperci widzą faworyta w tej potyczce w roli gospodarzy. Kursy u legalnych bukmacherów na ewentualny triumf Man Utd kształtuje się w granicach 2,07-2,25.

