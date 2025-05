Manchester United – Athletic Bilbao: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.05.2025)

Manchester United - Athletic Bilbao to mecz rewanżowy w ramach 1/2 finału Ligi Europy. Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek (8 maja) o godz. 21:00. Transmisja w TV i stream online. Sprawdzamy, gdzie obejrzeć starcia o awans do finału.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Athletic Bilbao: gdzie oglądać?

Manchester United spotka się z Athletikiem Bilbao na Old Trafford w meczu rewanżowym 1/2 finału Ligi Europy. Po pierwszym spotkaniu to Czerwone Diabły są jedną nogą w wielkim finale, który zostanie rozegrany 21 maja na stadionie San Mames. Zespół Rubena Amorima przed tygodniem ograł baskijską drużynę (3:0). Wówczas na listę strzelców wpisali się Casemiro oraz Bruno Fernandes, który dwukrotnie wpakował futbolówkę do siatki. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Manchester United – Athletic Bilbao.

Manchester United – Athletic Bilbao: transmisja w TV

Rewanż półfinału Ligi Europy obejrzysz w telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport Premium 1.

Manchester United – Athletic Bilbao: stream online

Rywalizację Manchesteru United z Athletikiem Bilbao możesz również śledzić w internecie. Spotkanie będzie transmitowane w usłudze Polsat Box Go.

Manchester United – Athletic Bilbao: sonda

Kto wygra mecz? Manchester United

Remis

Athletic Bilbao Manchester United 80%

Remis 0%

Athletic Bilbao 20% 5+ Votes

Manchester United – Athletic Bilbao: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, Manchester United przystępuje do półfinałowego rewanżu Ligi Europy w roli faworyta. Kurs na wygraną zespołu Rubena Amorima wynosi około 2.10, a triumf baskijskiej ekipy można obstawić z kursem mniej więcej 3.55.

Manchester United Athletic Club 2.10 3.45 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 maja 2025 22:12 .

Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Athletic Bilbao? Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 8 maja, o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – Athletic Bilbao? Mecz będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.