Manchester City – Ipswich Town: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (24.08.2024)

Action Foto Sport / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Ipswich Town: gdzie oglądać?

Piłkarze Manchesteru City zagrają swój pierwszy mecz domowy w sobotnie popołudnie, podejmując na Etihad Stadium Ipswich Town w ramach drugiej kolejki Premier League. Dla obu drużyn będzie to pierwsze spotkanie od stycznia 2002 roku. Zespół Pepa Guardioli rozpoczął nowy sezon od zwycięstwa nad Chelsea (2:0) na Stamford Bridge. Erling Haaland, który był najskuteczniejszym zawodnikiem w dwóch poprzednich sezonach Premier League, potrzebował zaledwie 18 minut, by zdobyć swoją pierwszą bramkę w kampanii 2024/25, a Mateo Kovacic przypieczętował wygraną. Drużyna Kierana McKenny’ego, która powróciła do angielskiej elity po 22 latach, zaczęła rozgrywki od porażki z Liverpoolem (0:2). Zobacz zapowiedź, kursy oraz typy sobotniego meczu Manchester City – Ipswich.

Manchester City – Ipswich Town: transmisja TV

Mecz, który zostanie rozegrany na Etihad Stadium między Manchesterem City a Ipswich Town, nie będzie niestety dostępny w tradycyjnej telewizji.

Manchester City – Ipswich Town: transmisja online

Spotkanie Manchesteru City z Ipswich Town będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy Viaplay.

Manchester City – Ipswich Town: sonda

Kto wygra mecz? Manchester City 0% Remis 0% Ipswich Town 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Manchester City

Remis

Ipswich Town

Manchester City – Ipswich Town: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich zdecydowanym faworytem jest Manchester City. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Pepa Guardioli wynosi około 1.10. Jeżeli myślisz, że Ipswich sprawi niespodziankę i zdobędzie pełną pulę, to kursy wynoszą mniej więcej 25.0-28.0. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Ipswich Town? Mecz będzie transmitowany na platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester City – Ipswich Town? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (24 sierpnia) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.