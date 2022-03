PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Manchester City – Sporting CP: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Przed nami rewanżowe starcie 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym zdaje się, że nic złego nie może przytrafić się mistrzom Anglii. Ci wygrali pierwsze starcie aż 5:0. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

Manchester City, Sporting CP, gdzie oglądać

Jeżeli mielibyśmy wytypować zespół najmniej obawiający się rewanżowego starcia w 1/8 finału Ligi Mistrzów, Manchester City otrzymałby palmę pierwszeństwa. Obywatele już w meczu w Portugalii praktycznie zaklepali sobie awans. Trafienia Silvy (dwa), Mahreza, Fodena i Sterlinga sprawiły, że rewanż wydaje się formalnością. Tym bardziej, że mistrzowie Anglii wciąż są w wielkiej formie – w miniony weekend zmiażdżyli w derbach Manchester United aż 4:1.

Lizboński Sporting od pierwszego starcia rozegrał cztery mecze. W lidze zdobył siedem na dziewięć możliwych punktów, ale przegrał też pierwsze półfinałowe starcie w Pucharze Portugalii.

Manchester City – Sporting CP, transmisja na żywo w TV

Pojedynek na Etihad Stadium obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Manchester City – Sporting CP, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby środowe starcie w ramach Ligi Mistrzów obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Premium 2 jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Manchester City – Sporting CP, transmisja online

Jeżeli wolisz obejrzeć to spotkanie w internecie, musisz wykupić odpowiedni abonament w Polsat Box Go. Wówczas uzyskasz dostęp do transmisji za pośrednictwem przeglądarki czy też aplikacji.

Manchester City – Sporting CP, kursy bukmacherskie

Choć gospodarze mają wielką przewagę, bukmacherzy i tak spodziewają się pewnego triumfu Manchesteru City. Znajduje to odzwierciedlenie w kursach na nadchodzący mecz.

Manchester City Sporting Lizbona 1.18 9.25 18.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2022 10:28 .

