PressFocus Na zdjęciu: David De Gea

Manchester United – Burnley: transmisja na żywo w telewizji oraz online. Już w czwartek wieczorem zawodnicy Ralfa Rangnicka postarają się poprawić swoją sytuację ligową w starciu z zespołem ze strefy spadkowej: Burnley. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Manchester United – Burnley, gdzie oglądać

Manchester United nie mają za sobą udanego miesiąca. Przełożone spotkania, koronawirus i kiepskie wyniki. Czerwone Diabły mają jednak okazję zamknąć rok zwycięstwem, które pozwoli gonić im czołową czwórkę. Już w czwartek podopieczni Ralfa Rangnicka zmierzą się z Burnley.

To zespół wydający się idealnym rywalem na przełamanie. Gracze Seana Dyche’a ostatnie ligowe zwycięstwo zanotowali w październiku. Nic zatem dziwnego, że znajdują się w strefie spadkowej Premier League i wiele wskazuje na to, że najbliższą kampanię mogą spędzić na drugim poziomie rozgrywkowym. Co prawda gospodarze będą musieli poradzić sobie bez zawieszonego Bruno Fernandesa, chorego Victora Lindeloefa oraz kontuzjowanego Paula Pogby, ale to żadne wytłumaczenie ewentualnego braku zwycięstwa. Tego dnia to Manchester United jest wyraźnym faworytem starcia.

Manchester United – Burnley, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie 20. kolejki Premier League dostępny będzie “na żywo” w polskiej telewizji. Transmisja z meczu dostępna będzie dzięki Canal + Sport.

Manchester United – Burnley, transmisja online

Jeżeli wolisz oglądać mecz Manchester United – Burnley za pośrednictwem internetu, istnieje taka możliwość. Wystarczy, że wejdziesz na stronę Canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament sportowy.

Manchester United – Burnley, typy bukmacherskie

Nadchodzące spotkanie to okazja dla Czerwonych Diabłów na nawiązanie do ligowej czołówki. W normalnych warunkach gracze Rangnicka powinni bez problemu strzelić rywalom kilka bramek, ale ich dyspozycja jest daleka od standardowej. Mimo tego są wyraźnymi faworytami bukmacherów do odniesienia zwycięstwa.

Manchester United Burnley 1.38 5.10 9.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30. grudnia 2021 10:52 .

