IMAGO/Jeremy Landey/Focus Images Na zdjęciu: Erling Haaland

Man City – Man Utd, gdzie oglądać?

Niedziela w Premier League upłynie pod znakiem derbów Manchesteru. Odwieczni rywale zmierzą się tym razem na Etihad Stadium. W roli faworyta do tego meczu przystąpi oczywiście Manchester City, który ma obecnie cztery punkty straty do prowadzącego Liverpoolu. Drużyna Josepa Guardioli nie może sobie pozwolić na potknięcie, jeżeli nie chce stracić kontaktu z liderem.

Manchester United, który zajmuje obecnie szóste miejsce, potrzebuje natomiast punktów w walce o grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Jeszcze niedawno Czerwone Diabły mogły pochwalić się serią czterech kolejnych wygranych, ale przed tygodniem niespodziewanie uległy 1:2 Fulham. Teraz stoi przed nimi jeszcze trudniejsze zadanie. Sukcesem dla gości będzie wywiezienie jednego punktu z terenu rywala. Sprawdź typy na mecz Man City – Man Utd.

Man City – Man Utd, transmisja w TV

Fani Premier League w Polsce są już przyzwyczajeni do tego, że większości meczów nie mogą obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Jest to oczywiście związane z faktem, że prawa do transmisji angielskiej ekstraklasy należą do platformy Viaplay. Niedzielne derby Manchesteru, które rozpoczną się o 16:30, także nie będą dostępne na żadnym z kanałów telewizyjnych.

Man City – Man Utd, transmisja online

Transmisja z meczu Manchester City – Manchester United dostępna będzie tylko za pośrednictwem internetu. Mecz będzie można obejrzeć korzystając tylko z usług platformy streamingowej Viaplay. Oczywiście po wykupieniu do niej dostępu.

Freebet 300 zł za wygraną Man City

Obywatele są faworytem tego meczu. Tymczasem Superbet przygotował na to spotkanie świetną ofertę, która pozwala zdobyć freebet o wartości aż 300 zł za wygraną Manchesteru City. Z oferty można skorzystać zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL i wyrażając przy tym zgody marketingowe. Następnie należy dokonać pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł oraz postawić pojedynczy zakład na wygraną Man City w niedzielnych derbach za przynajmniej 2 zł. Jeżeli drużyna Josepa Guardioli odniesie zwycięstwo, na Twoje konto trafi freebet 300 zł.

Man City – Man Utd, kto wygra?

Kto wygra derby Manchesteru? Man City 70% Man Utd 30% będzie remis 0% 20 + Głosy Oddaj swój głos: Man City

Man Utd

będzie remis

Man City – Man Utd, kursy bukmacherskie

Manchester City jest zdaniem bukmacherów murowanym faworytem do zdobycia trzech punktów w niedzielnym meczu. Kursy na zwycięstwo Obywateli nie przekraczają 1.30. Tymczasem na wygraną Man Utd można postawić po kursach znacznie przekraczających 9.00.

Manchester City Manchester United 1.30 6.60 9.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2024 11:40 .

Gdzie obejrzeć mecz Man City – Man Utd? Transmisja będzie dostępna na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Man City – Man Utd? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (3 marca) o godzinie 16:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.