Man City – Man Utd: transmisja w telewizji oraz stream online. Derby Manchesteru to niewątpliwie hit 28. kolejki Premier League. Mecz oczywiście obejrzymy w polskiej telewizji, ale prezentujemy również sposób, który pozwala na obejrzenie go zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

Manchester City – Manchester United, gdzie oglądać

Pojedynki obu drużyn wzbudzają sporych emocji. Tak jest także w przypadku niedzielnego mecz na Etihad Stadium, który ma duże znaczenie dla obu ekip. Manchester City potrzebuje punktów w walce o mistrzostwo Anglii, natomiast Manchester United w walce o miejsca premiowane występami w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

W roli faworyta do niedzielnego spotkania przystąpią podopieczni Josepa Guardioli, którzy będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska. W żadnym wypadku nie można jednak odbierać szans Czerwonym Diabłom, które w ostatnich latach bardzo dobrze radziły sobie w meczach przeciwko City.

Manchester United, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wygrał 4 z 5 ostatnich pojedynków na Etihad Stadium. Jak będzie w niedzielę? Sprawdź nasze typy na mecz Man City – Man Utd.

Manchester City – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Transmisji z niedzielnych derbów Manchesteru nie zabraknie w polskiej telewizji. Mecz Manchester City – Manchester United obejrzymy “na żywo” na kanale Canal+ Sport. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:30 skomentują Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Oglądaj derby Manchesteru z kodem GOAL

Derby Manchesteru będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu w usłudze Canal+ online, do której można teraz uzyskać na 30 dni dostęp zupełnie za darmo. Wszystko dzięki promocji eWinner zakłady bukmacherskie, której warunki są bardzo proste. O to co trzeba zrobić.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Kurs 20.00 na bramkę dla Manchesteru City

Bukmacher Superbet z okazji derbów Manchesteru przygotował bardzo atrakcyjną promocję, dzięki której można postawić na przynajmniej jednego gola dla City po niesamowitym kursie 20.00! Warunki tej promocji są bardzo proste. Poniżej przedstawiamy co trzeba zrobić, aby z niej skorzystąć.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL w dniach 3-6 marca do godz. 17:30. Zagraj pierwszy zakład pojedynczy na gola Manchesteru City (1. drużyna strzeli gola). Maksymalna stawka zakładu to 10 zł.

Taki zakład zostanie objęty promocją, a jeżeli okaże się trafiony otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowy bonus uwzględniający kurs 20.00. Stawiając na bramkę dla Manchesteru City (kurs 1.15) możesz otrzymać regularną wygraną za kupon 10,12 zł oraz bonus w wysokości 189,88 zł, czyli łącznie 200 zł.

Szczegóły promocji i regulamin znajdzie na stronie Superbet.

Manchester City – Manchester United, transmisja online

Transmisja online z derbów Manchesteru będzie dostępna w usłudze Canal+ online. Nieco wyżej przedstawiliśmy sposób na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo. Można bowiem otrzymać voucher na 30-dniowy dostęp do usługi oferowanej przez C+.

Manchester City – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na sukces w niedzielnym meczu dają gospodarzom.

Manchester City Manchester United 1.45 5.00 9.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2022 11:23 .

