FC Barcelona w kolejnym ligowym meczu zmierzy się we wtorek na wyjeździe z Realem Mallorca. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 19:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Mallorca - Barcelona w TV i online.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mallorca – Barcelona, gdzie oglądać?

FC Barcelona zdobyła tylko jeden punkt w trzech ostatnich spotkaniach. W efekcie roztrwoniła pokaźną przewagę nad resztą stawki. O powrót na właściwy tor będzie walczyć we wtorkowy wieczór, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Realem Mallorca. Duma Katalonii musi jednak nastawić się na trudną przeprawę, bowiem jej rywal spisuje się w tym sezonie bardzo solidnie. Potwierdza to szósta pozycja w ligowej tabeli.

Ostatni mecz z Las Palmas bez zdobyczy bramkowej zakończył Robert Lewandowski, który jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców. Polak tego występu na pewno nie może zaliczyć do udanych. We wtorek będzie miał jednak okazję do rehabilitacji. Przebieg spotkania będzie można śledzić dzięki transmisjom w TV i online.

Mallorca – Barcelona, transmisja w TV

Mecz Mallorca – Barcelona odbędzie się we wtorek (3 grudnia) o godzinie 19:00. Tym razem mecz pokaże stacja CANAL+. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport.

Mallorca – Barcelona, transmisja za darmo

Transmisja z wtorkowego meczu na Majorce będzie dostępna także za darmo w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy bowiem spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Mallorca – Barcelona zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji “zakłady live” i wybierz ten mecz

Kurs 100 na wygraną Barcelony

W Superbet przy okazji wtorkowego meczu można skorzystać ze specjalnej oferty i zakład na wygraną Barcelony postawić po kursie 100. Do skorzystania z oferty uprawnia kod GOAL, który należy podać podczas rejestracji. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOAL. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO obejmujący wytypowanie zwycięstwo Barcelony w meczu z Mallorką Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Barcelona wygra, otrzymasz dodatkowy bonus 200 zł

Mallorca – Barcelona, transmisja online

Transmisja z meczu Mallorca – Barcelona będzie dostępna także drogą internetową w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu Super Sport możesz uzyskać teraz w cenie 65 zł miesięcznie (w ofercie na rok). Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem internetu.

Mallorca – Barcelona, kto wygra?

Gdzie obejrzeć mecz Mallorca – Barcelona? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Mallorca – Barcelona? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (3 grudnia) o godzinie 19:00.

