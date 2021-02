Dzisiaj o godzinie 20:30 rozegrany zostanie mecz Pucharu Polski: ŁKS – Legia. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

ŁKS – Legia. Mistrz Polski powalczy i ćwierćfinał z Rycerzami Wiosny

Podopieczni Czesława Michniewicza przystąpią do swojej potyczki po wygranym spotkaniu w hicie 16. kolejki PKO Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa. Wojskowi wygrali 2:1 i umocnili się na pozycji wicelidera rozgrywek. Dwa oczka tracą do pierwszej Pogoni Szczecin. Tym samym po dwóch z rzędu porażkach z beniaminkami legioniści wrócili na zwycięski szlak. We wtorkowy wieczór powalczą natomiast o drugie z rzędu zwycięstwo.

Tymczasem łodzianie podejdą do potyczki ze stołeczną ekipą ledwo po zagranicznym zgrupowaniu. ŁKS jest jednocześnie jeszcze przed wznowieniem drugiej części sezonu w Fortuna 1 Lidze. 20 lutego łodzianie zagrają u siebie z GKS-em Tychy. W związku z tym batalia z Legią będzie dla teamu Wojciecha Stawowego jednym z ostatnich testów przed ważnymi meczami ligowymi.

W siedmiu ostatnich spotkaniach o stawkę między oboma zespołami za każdym razem górą byli legioniści. Po raz ostatni obie ekipy miały okazję zagrać ze sobą w lutym minionego roku, gdy warszawska drużyna wygrała 3:2. W Łodzi po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w sierpniu 2019 roku. Wówczas miał miejsce rezultat 3:2 dla Legii. Dlatego można spodziewać się ciekawej potyczki.

Więcej o meczu ŁKS – Legia w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

ŁKS – Legia: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie w Łodzi będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Pucharu Polski: ŁKS – Legia transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Polsatu Sport. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Skomentują je Bożydar Iwanow i Paweł Golański.

ŁKS – Legia, transmisja online

Transmisja z wtorkowego meczu Pucharu Polski na stadionie przy Łazienkowskiej będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz ŁKS – Legia: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla, dostępnej na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.