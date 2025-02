Liverpool - Tottenham: gdzie oglądać mecz Carabao Cup? W czwartek poznamy drugiego finalistę krajowego pucharu. The Reds w pierwszym starciu przegrali ze Spurs (0:1). Sprawdź gdzie oglądać mecz Liverpool - Tottenham.

Pierwszy mecz w Londynie pomiędzy Liverpoolem a Tottenhamem zakończył się niespodziewanie zwycięstwem Kogutów (1:0). Podopieczni Ange Postecoglou muszą więc bronić jednobramkowej zaliczki, jeśli chcą awansować do finału. The Reds nie oddadzą łatwo zwycięstwa, ponieważ biorąc pod uwagę fakt, że w weekend zmierzą się z drugoligowym Plymouth, można przypuszczać, że dziś zobaczymy największe gwiazdy na boisku. Czy Mohamed Salah odwróci losy dwumeczu i poprowadzi zespół do finału z Newcastle? Przekonamy się wieczorem.

Wszystkie mecze Carabao Cup można oglądać online dzięki platformie streamingowej Viaplay. Tam też odbędzie się transmisja rewanżowego meczu półfinałowego Liverpool – Tottenham. Początek spotkanie o godzinie 20:45.

Faworytem rewanżowego meczu według bukmacherów będzie Liverpool. Kurs na zwycięstwo The Reds wynosi zaledwie 1.23, zaś wygraną Tottenhamu można dodać do kuponu ze współczynnikiem aż 11.0. Z kolei remis oszacowano z kursem 6.90.

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Tottenham? Transmisja spotkania będzie dostępna w internecie dzięki platformie streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Liverpool – Tottenham? Mecz odbędzie się w czwartek (6 lutego) o godzinie 20:45 na Anfield Road w Liverpoolu.

