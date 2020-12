Liverpool – Tottenham: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 21:00 rozegrany zostanie mecz Premier League: Liverpool – Tottenham. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Liverpool – Tottenham. Angielski hit sezonu

Liverpool FC z Tottenhamem zagra, chcąc wygrać swój ósmy z rzędu mecz w roli gospodarza. Jednocześnie podopieczni Juergena Kloppa będą chcieli wrócić na zwycięski szlak po remisie z Fulham FC.

Batalia z udziałem The Reds i liderów angielskiej ekstraklasy to spotkanie, które przykuwa największą uwagę, spośród wszystkich meczów 13. kolejki. Goście podejdą do niego po remisie z Crystal Palace (1:1), więc zaliczyli drugi z rzędu remis w Premier League na wyjeździe.

W roli faworyta do tej konfrontacji podejdą gospodarze. Niewątpliwie jednak goście mają zamiar zrobić wszystko, co w ich mocy, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, więc można się spodziewać fantastycznego spotkania na Anfield Road.

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w styczniu tego roku, gdy Liverpool wygrał 1:0. Warte odnotowania jest, że w ostatnich pięciu meczach między oboma zespołami, pięć razy górą byli The Reds. Tottenham po raz ostatni wygrał z Liverpoolem w 2017 roku, gdy miał miejsce wynik 4:1 dla londyńczyków.

Liverpool – Tottenham: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie w Londynie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Liverpool – Tottenham transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Rywalizację skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Liverpool – Tottenham, transmisja online

Transmisja środowego meczu Premier League w Londynie będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Liverpool – Tottenham: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.