Liverpool FC – Norwich City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę The Reds, podniesieni na duchu ważnym triumfem w Lidze Mistrzów, powrócą na ligowe boiska, by podjąć u broniące się przed spadkiem Norwich City. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Liverpool FC – Norwich City, gdzie oglądać

Liverpool póki co prezentuje się świetnie w 2022 roku. The Reds zremisowali jedynie dwa mecze, a wszystkie pozostałe wygrali – i to na wszystkich frontach. Warto dodać, że przez około miesiąc Juergen Klopp musiał radzić sobie bez gwiazdorskiego duetu Mohamed Salah-Sadio Mane. Teraz obaj Afrykanie już wrócili i poprowadzili drużynę do triumfu nad Interem Mediolan w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jedynym bólem głowy dla niemieckiego szkoleniowca jest poważna kontuzja Diogo Joty, który również błyszczał formą w bieżącej kampanii.

Norwich City, za to, wciąż usiłuje wydostać się ze strefy spadkowej. Kanarki nieco poprawiły swoją pozycję pod wodzą trenera Smitha, ale wciąż pozostają jednym z głównych kandydatów do spadku. Ich ostatni pojedynek w Premier League brutalnie obnażył różnicę klas między nimi, a czołówką. Manchester City rozbił Norwich aż 4:0 i niewykluczone, że Liverpool powtórzy ten wyczyn.

Liverpool FC – Norwich City, transmisja na żywo w TV

Jak większość meczów angielskiej ekstraklasy, spotkanie The Reds z Kanarkami dostępne będzie za pośrednictwem stacji Canal+, a konkretnie – na Canal+ Premium.

Liverpool FC – Norwich City, transmisja za darmo

Liverpool FC – Norwich City, transmisja online

Mecz 26. kolejki Premier League obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że na stronie www.canalplus.com wykupisz odpowiedni, sportowy abonament. Powyżej pokazaliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji z meczu Liverpool FC – Norwich City za darmo.

Liverpool FC – Norwich City, kursy bukmacherskie

Będący w gazie Liverpool powinien – przynajmniej w teorii – zaliczyć w sobotę łatwe zwycięstwo. Tak uważają też bukmacherzy.

