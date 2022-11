PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Liverpool – Napoli: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Choć obie ekipy są już pewne awansu do 1/8 finału, z pewnością czeka nas starcie godne hitu Ligi Mistrzów. Napoli skończy fazę grupową z kompletem zwycięstw? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Anfield Liga Mistrzów, gr. A Liverpool FC SSC Napoli 1.95 4.10 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2022 08:59 .

Liverpool – Napoli, gdzie oglądać

Napoli idzie w tym sezonie jak burza. Na kolejkę przed końcem fazy grupowej mają na koncie komplet pięciu zwycięstw. Przewodzą też w tabeli Serie A. Niezwykłą formą błyszczy Chwicza Kwaracchelia, a dzięki hat-trickowi z Sassuolo na czoło klasyfikacji strzelców przesunął się Victor Osimhen. Luciano Spalletti ma tylko nadzieję, że chwila będzie trwała wiecznie.

A Liverpool ma kolejne problemy. W ubiegły weekend The Reds sensacyjnie przegrali z Leeds i obecnie bliżej im punktowo do strefy spadkowej, niż lidera. Co prawda gospodarze mają w teorii szansę, by wywalczyć jeszcze pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów, jest to bardzo mało prawdopodobne. Musieliby bowiem pokonać rozpędzone Napoli minimum czterema bramkami.

Sprawdź nasze typy na mecz Liverpool – Napoli.

Liverpool – Napoli, transmisja na żywo w TV

Hit szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 1.

Liverpool – Napoli, transmisja online

Nadchodzący mecz Ligi Mistrzów będzie dostępny też w internecie. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 96 złotych!

6-miesięczny dostęp – 288 zł (zamiast 384 zł)

Liverpool – Napoli, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że pomimo ostatnich wyników to gospodarze są faworytami nadchodzącego starcia.

Liverpool FC SSC Napoli 1.95 4.10 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2022 08:59 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin