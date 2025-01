Mark Pain/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liverpool – Manchester United, gdzie oglądać?

Kibice obu drużyn wyczekują na niedzielny klasyk w zupełnie odmiennych nastrojach. Liverpool kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa i jest najpoważniejszym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Anglii. The Reds prowadzą w ligowej tabeli z pięcioma punktami przewagi nad Arsenalem, mając również w zanadrzu dwa spotkania więcej do rozegrania.

Tymczasem Manchester United po przegraniu trzech ostatnich ligowych spotkań spadł na 14. miejsce w tabeli. Przewaga Czerwonych Diabłów nad strefą spadkową wynosi tylko siedem punktów. Dla drużyny prowadzonej obecnie przez Ruben Amorima to najgorszy sezon od wielu lat. Niedzielną rywalizację będzie można oglądać za pośrednictwem internetu.

Liverpool – Manchester United, transmisja w TV

Klasyk Premier League pomiędzy Liverpoolem i Manchesterem United rozegrany zostanie w niedzielę (5 stycznia) o godzinie 17:30. Niestety transmisja nie będzie dostępna na żadnym kanale telewizyjnym. Mecz będzie można oglądać jedynie online.

Liverpool – Manchester United, transmisja online

Mecz Liverpool – Manchester United będzie można oglądać za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Rywalizację skomentują Andrzej Twarowski i Adam Targowski.

Bonus 200 zł za wygraną Liverpoolu

Superbet przygotował na niedzielny klasyk specjalną ofertę, dzięki której można postawić na wygraną Liverpoolu po kursie 100. Dzięki tej ofercie stawiając tylko 2 zł można zgarnąć 200 zł bonusu. Jak skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Wpłać co najmniej 50 zł i postaw za 2 zł zakład pojedynczy na wygraną Liverpoolu w meczu z Manchesterem United Jeżeli Liverpool odniesie zwycięstwo, otrzymasz bonus 200 zł

Liverpool – Manchester United, sonda?

Jak zakończy się mecz? wygraną Liverpoolu

remisem

wygraną Man Utd wygraną Liverpoolu

remisem

wygraną Man Utd 0 Votes

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Manchester United? Transmisja będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Liverpool – Manchester United? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (5 stycznia) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.