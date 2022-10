PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Liverpool – Manchester City: transmisja w TV i online. Obie drużyny w ostatnich sezonach były bezpośrednimi rywalami w walce o mistrzowski tytuł. W obecnym sezonie sytuacja uległa jednak zmianie i walce o mistrzostwo prawdopodobnie liczyć się będą tylko Obywatele. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Manchester City.

Anfield Premier League Liverpool FC Manchester City 3.90 4.20 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 08:15 .

Liverpool – Manchester City, gdzie obejrzeć

Liverpool jest zdecydowanie największym rozczarowaniem tego sezonu w Premier League. Zespół Juergena Kloppa przyzwyczaił nas w ostatnich latach do seryjnych zwycięstw, tymczasem w obecnych rozgrywkach wygrał tylko dwa z ośmiu spotkań. W efekcie zajmuje miejsce w drugiej połowie ligowej tabeli, mając już dużą stratę do czołówki. Do liderującego Arsenalu traci aż 14 punktów, co sprawia, że marzenia o zdobyciu tytułu będzie musiał odłożyć przynajmniej na kolejny sezon.

W zupełnie innej sytuacji jest Manchester City, który jest jedynym zespołem w stawce, który w tym sezonie nie doznał jeszcze porażki. Obywatele wygrali siedem meczów i dwa razy dzielili się punktami. To pozwala im się plasować w tabeli tuż za plecami Kanonierów.

Forma prezentowana przez obie drużyny sprawia, że w roli wyraźnego faworyta do niedzielnego meczu na Anfield Road przystąpią podopieczni Josepa Guardioli. Sprawdź nasze typy na mecz Liverpool – Manchester City.

Liverpool – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Hit angielskiej Premier League rozegrany zostanie w niedzielę (16 października) o godzinie 17:30. Transmisji nie uświadczymy w tradycyjnej telewizji. Pojedynek obejrzeć będą mogli tylko abonenci platformy streamingowej Viaplay.

Liverpool – Manchester City, transmisja online

Niedzielne spotkanie na Anfield Road dostępne będzie tylko online. Tak funkcjonuje bowiem Viaplay, który jest dostępny tylko za pośrednictwem internetu. Aby obejrzeć mecz Liverpool – Manchester City należy zarejestrować się w Viaplay oraz wykupić subskrypcję.

Liverpool – Manchester City, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów do zwycięstwa jest Manchester City, na którego kursy nie przekraczają 2.00. Z kolei kursy na wygraną Liverpoolu potrafią sięgać nawet 3.90.

Liverpool FC Manchester City 3.90 4.20 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 08:15 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin