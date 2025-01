Liverpool FC – Lille: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.01.2025)

Liverpool - Lille: sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w telewizji i online. The Reds zmierzą się z francuskim zespołem w 7. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zobacz, jakie kanały i platformy będą transmitować to spotkanie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Lille: gdzie oglądać?

Liverpool FC jest na czele fazy ligowej Ligi Mistrzów z kompletem punktów. Drużyna prowadzona przez Arne Slota zdobyła 13 bramek w sześciu meczach, tracąc przy tym tylko jednego gola. Nad drugą Barceloną ma trzy przewagi i dzięki temu The Reds są na dobrej drodze, by zapewnić sobie awans do 1/8 finału prestiżowych rozgrywek z pierwszego miejsca. Z kolei ekipa francuskiego Lille przed bieżącą serią gier zajmowała 8. miejsce z dorobkiem 13 punktów. Czy klub z Anfield Road straci po raz pierwszy punkty w Lidze Mistrzów?

Liverpool – Lille: transmisja w TV

Spotkanie w ramach 7. kolejki Ligi Mistrzów będzie do objerzenia w tradycyjnej telewizji. Mecz Liverpool – Lille zobaczysz na antenie Canal+ Extra 2. Rywalizację skomentuje duet Szymon Przedpełski – Przemysław Rudzki.

Liverpool – Lille: stream online

Fortuna przygotowała specjalną promocję, dzięki której możesz zgarnąć voucher na miesięczny dostęp do usługi CANAL+ online. W tym czasie będzie mógł obejrzeć wszystkie mecze Ligi Mistrzów. Co trzeba zrobić, aby go zdobyć?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Kod otrzymasz drogą sms albo email, stosownie do wyrażonej zgody. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 480. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Mecz Liverpoolu z Lille w Lidze Mistrzów możesz obejrzeć w usłudze CANAL+ online również samodzielnie wykupując dostęp. Wszystkie mecze tych prestiżowych rozgrywek możesz oglądać dzięki pakietowi Super Sport, który teraz kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie na rok. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Liverpool – Lille: sonda

Kto wygra mecz na Anfield Road? Liverpool FC

Remis

Lille Liverpool FC 0%

Remis 0%

Lille 100% 1+ Votes

Liverpool – Lille: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy są przekonani, że faworytem wtorkowego starcia są gospodarze. Jeśli twierdzisz, że komplet punktów powędruje do Liverpoolu, to taki kurs wynosi około 1.30. Jak myślisz, że po zwycięstwo sięgną zawodnicy Lille, to kurs został ustalony na poziomie mniej więcej 8.90.

Liverpool FC Lille 1.28 6.10 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2025 09:08 .

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Lille? Spotkanie będzie dostępne na antenie Canal+ Extra 2 oraz usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Liverpool – Lille? Mecz zostanie rozegrany we wtorek (21 stycznia). Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21:00.

