Liverpool – Leicester: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Reds po raz pierwszy w obecnym sezonie notują serię trzech wygranych z rzędu w Premier League i pomału pną się w tabeli. Pojedynek z Leicester City to doskonała okazja, by podopieczni Jurgena Kloppa podtrzymali zwycięską passę. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

Anfield Premier League Liverpool FC Leicester 1.32 6.50 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 grudnia 2022 10:58 .

Liverpool – Leicester City, gdzie oglądać

Liverpool w obecnej formie zdecydowanie jest w stanie sobie poradzić z każdym rywalem. The Reds są faworytem pojedynku z Leicester City, ale Lisy też notują świetne wyniki w ostatnim czasie wygrywając trzy ostatnie mecze wyjazdowe. Wbrew pozorom zapowiada się niezwykle interesujące starcie w piątkowy wieczór.

Liverpool w Boxing Day pewnie ograł Aston Villę 3:1 zmazując tym samym plamę po porażce w Carabao Cup z Manchesterem City. Ten mecz był jednak rozgrywany zaledwie cztery dni po zakończeniu mundialu, a w takiej sytuacji forma zespołu zawsze jest znakiem zapytania. Lisy z kolei awansowały do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej ogrywając Milton Keynes, ale za to przegrały w spotkaniu ligowym z Newcastle United 0:3.

Liverpool – Leicester City, transmisja na żywo w TV

Mecz 18. kolejki Premier League pomiędzy Liverpoolem i Leicester City będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport.

Liverpool – Leicester City, transmisja online

Piątkowy pojedynek Liverpoolu z Leicester City będzie można obejrzeć online na platformie streamingowej Viaplay. Jedyne, co musisz zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji meczu z Anfield Road to wejść na stronę viaplay.pl i wykupić abonament.

Liverpool – Leicester City, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego pojedynku jest Liverpool, a kursy na zwycięstwo The Reds są niskie i oscylują wokół 1,33. Bukmacherzy nie dają praktycznie żadnych szans na zgarnięcie trzech punktów drużynie Lisów ustawiając bardzo wysokie kursy.

