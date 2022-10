PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Brighton: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Reds muszą jak najszybciej poprawić swoją pozycję w tabeli, a Mewy rozegrają pierwszy mecz bez Grahama Pottera. Kto będzie górą? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Liverpool – Brighton, gdzie oglądać

Dla Juergena Kloppa niemal miesięczna przerwa od spotkań Premier League nie mogła nadejść w lepszym momencie. Jego Liverpool zanotował katastrofalne wejście w sezon, więc niemiecki szkoleniowiec miał czas, by wszystko sobie poukładać. Jedno jest pewne: jeżeli The Reds na poważnie myślą o nawiązaniu walki o tytuł, muszą jak najszybciej zacząć redukować stratę do czołówki. A do Arsenalu tracą już dziewięć punktów.

Przed Brighton & Hove Albion, z kolei, wyzwanie innego typu. Graham Potter wyrósł na postać niemalże pomnikową. Pojedynek na Anfield Road będzie zaś debiutem dla Roberto De Zerbiego, który musi wejść w naprawdę duże buty.

Sprawdź nasze typy na mecz Liverpool – Brighton.

Liverpool – Brighton, transmisja na żywo w TV

CANAL+ wytypował mecz w Liverpoolu na jedno ze spotkań transmitowanych na kanałach stacji. Sobotnie starcie zobaczysz na CANAL+ Sport 2.

Liverpool – Brighton, transmisja online

Nadchodzący pojedynek na Anfield Road można obejrzeć również w internecie. Aby to zrobić, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 96 złotych!

1-miesięczny dostęp – 49 zł

6-miesięczny dostęp – 198 zł (zamiast 294 zł)

Mecz dostępny będzie również w platformie streamingowej Viaplay. By uzyskać dostęp do transmisji, wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament.

Liverpool – Brighton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że to gospodarze są faworytem nadchodzącego starcia.

Anfield Premier League Liverpool FC Brighton 1.45 5.20 7.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2022 09:26 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin