Z meczu Leicester – Man City: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (3 kwietnia) o godzinie 18:30. Spotkanie na stadionie King Power Stadium odbędzie się w ramach 30. kolejki Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Leicester – Man City. Hit na King Power Stadium

W przedostatnim sobotnim spotkaniu w ramach 30. kolejki ligi angielskiej piłkarze The Fox zmierzą się z zespołem Josepa Guardioli. W roli faworyta do tej potyczki podejdą zawodnicy Manchesteru City. Gospodarze jednak nie zamierzają tanio sprzedać skóry.

Leicester do potyczki z Obywatelami podejdzie, chcąc wygrać trzecie spotkanie z rzędu. Tuż przerwą na spotkania drużyn narodowych piłkarze Lisów pokonali Sheffield United 5:0. Z kolei drużyna z Etihad Stadium ostatnio wygrała z Fulham 3:0.

Godne uwagi jest to, że w ostatnich 18 spotkaniach aktualny lider Premier League przegrał tylko raz, notując 17 zwycięstw.

Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Leicester – Man City, Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania.

Leicester – Man City, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na stadionie Lisów będzie dostępne w polskiej telewizji. Premier League: Leicester – Man City transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Premium i Canal+ 4K. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30. Skomentują je Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Leicester – Man City: transmisja online

Transmisja sobotniego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Leicester – Man City: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.

Leicester – Man City: kursy bukmacherskie

W sobotnim spotkaniu bukmacherzy zdecydowanie większe szanse na zdobycie trzech punktów dają gościom.

Leicester Manchester City 6.00 4.15 1.65 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 3. kwietnia 2021 10:32 .



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin