Leicester – Legia: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (25.11.2021)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Leicester City - Legia Warszawa

Leicester – Legia: gdzie można zobaczyć mecz w ramach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy? Batalia przedstawiciela Premier League z mistrzem Polski zapowiada się bardzo ciekawe. Mimo że to ekipa Brendana Rodgersa jest przed startem spotkania zdecydowanym faworytem do wygranej. Wojskowi wierzą jednak, że siłą charakteru mogą powtórzyć osiągnięcie z pierwszej batalii między obiema ekipami. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, z którego można się dowiedzieć, gdzie będzie dostępna transmisja meczu Leicester – Legia.



Leicester City Liga Europy

25/11/2021 21:00

King Power Stadium



Legia Warszawa

Mecz Leicester – Legia dzisiaj, gdzie oglądać

Leicester City jak dotąd tylko raz mierzył się z Legią Warszawa. Piłkarze Lisów nie wspominają tej potyczki dobrze, bo przegrali 0:1. Nic dziwnego, że chcą się w czwartkowy wieczór za wszelką cenę zrewanżować mistrzom Polski.

Do batalii na King Power Stadium oba zespoły podejdą osłabione. Podopieczni Brendana Rodgersa przegrali 0:3 z Chelsea. Tym samym już od czterech spotkań piłkarze Lisów są bez wygranej. Z kolei Wojskowi mają za sobą porażkę z Górnikiem Zabrze 2:3.

Mecz Leicester – Legia, transmisja TV

Spotkanie Leicester – Legia tym razem nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji na żywo. Retransmisja spotkania będzie natomiast dostępna na TVP 2 od godziny 23:00. Mecz z King Power Stadium skomentują na antenie publicznego nadawcy Sławomir Kwiatkowski oraz Sebastian Mila.

Leicester – Legia, transmisja online

Mecz Leicester – Legia będzie tym razem na żywo dostępny tylko online. Transmisja ze starcia z udziałem ekip z Premier League i PKO Ekstraklasy będzie można śledzić dzięki platformie streamingowej Viaplay. Można z niej korzystać standardowo z poziomu przeglądarki internetowej, jak również poprzez aplikację mobilną dostępną na urządzenia z systemem Android lub iOS.

Leicester – Legia, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich szanse na wygraną Legii w czwartkowym boju są niewielkie. Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w tym starciu jest Leicester City. Kurs na wygraną angielskiej w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 1,20. Tymczasem wariant na triumf polskiego zespołu w Fortuna zakłady bukmacherskie, został oszacowany na 17,5.

Leicester Legia Warszawa 1.20 7.80 17.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25. listopada 2021 12:50 .

Gdzie obejrzeć mecz Leicester – Legia? Spotkanie Leicester – Legia, które rozegrane zostanie w ramach Ligi Europy, będzie można obejrzeć na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Leicester – Legia? Spotkanie pomiędzy Leicester a Legią rozegrane zostanie 25 listopada (czwartek) o godzinie 21:00.

