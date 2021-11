PressFocus Na zdjęciu: Artur Boruc

Legia – Jagiellonia: transmisja za darmo oraz stream online. O godzinie 17:30 na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie rozpocznie się jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań PKO Ekstraklasy. Mistrzowie Polski podejmą kolejną próbę przerwania katastrofalnej serii. Na drodze stanie im jednak Jagiellonia. Sprawdź gdzie oglądać mecz Legia – Jagiellonia oraz jak zdobyć zupełnie za darmo voucher umożliwiający korzystanie przez 30 dni z usługi Canal+ online.

Mecz Legii dzisiaj, gdzie oglądać

Siedem ligowych porażek z rzędu – tak wygląda aktualna seria Legii Warszawa, która z zaledwie dziewięcioma punktami na koncie zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Każda kolejna próba przełamania fatalnej passy przez podopiecznych Marka Gołębiewskiego kończy się niepowodzeniem. W niedzielę spróbują po raz kolejny.

Tym razem na stadion aktualnego mistrza Polski przyjedzie Jagiellonia Białystok, której celem będzie wykorzystanie kryzysu swojego rywala i wywiezienie ze stolicy kompletu punktów. To, że potrafią wygrywać na Łazienkowskiej pokazali już w ostatnich sezonach. Z dziesięciu ostatnich wyjazdowych spotkań z Legią Jagiellonia wygrała aż pięć.

Niedziela w Warszawie zapowiada się bardzo ciekawie. W meczu tym trudno wskazać możliwe rozstrzygnięcie, ale możemy być pewni, że emocji na pewno nie zabraknie. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Legia – Jagiellonia.

Legia – Jagiellonia, gdzie w TV

Mecz Legia – Jagiellonia oczywiście będzie można obejrzeć na żywo w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna na trzech kanałach – Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 17:30.

Legia – Jagiellonia, transmisja online

Canal+, który posiada prawa do transmisji wszystkich spotkań PKO Ekstraklasy, umożliwia oglądanie meczów “na żywo” także za pośrednictwem internetu. Jest to możliwe w usłudze Canal+ online. Teraz można zdobyć zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego i oglądać między innymi mecz Legia – Jagiellonia na komputerze lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Legia – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Choć Legia Warszawa notuje fatalną serię bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo w niedzielnym meczu dają właśnie gospodarzom.

Legia Warszawa Jagiellonia Białystok 1.85 3.75 4.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28. listopada 2021 09:51 .

